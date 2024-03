Nicolás Cabré blanqueó su romance con Rocío Pardo

A través de redes sociales, Nicolás Cabré dejó de ocultarse y expresó su amor por Rocío Pardo luego de tantas especulaciones sobre su relación.

Después de tanta espera, Nicolás Cabré confirmó su relación con Rocío Pardo, la ex pareja de Ulises Bueno. Las especulaciones de una relación entre ellos comenzaron luego de que se filtrara una foto de ambos juntos disfrutando un buen momento y muy cómplices. Tal es así que ahora el actor no dudó en tener un contundente gesto con ella en redes sociales. Esto se debe a que Rocío Pardo compartió distintas fotografías de su festejo de cumpleaños en su cuenta personal de Instagram. “Una taza de café, un libro, un momento, una vida. Tu café,tu libro, tu momento, tu vida. Nunca creí en los propósitos antes de empezar un año nuevo. En realidad, no conozco a nadie que los haya cumplido hasta el final”, escribió. Luego, la joven agregó: “Pero sí creo en los propósitos del día a día, y eso me propongo. Porque sí, muchas veces dejé de creer, dejé de buscar, y dejé de esperar. Y justo en ese momento, todo lo que soñaba, estaba. Ahí. Frente a mis ojos. Creo en ese café, en ese libro, en ese momento, en esa vida. Rodeada de familia, amigos, amor. Y qué bien se siente. Qué afortunada que soy”. Con esta publicación, Pardo cosechó miles de comentarios, donde se destacó uno de Nicolás. El intérprete en esta ocasión respondió con un corazón, sin ninguna palabra de por medio. Sin embargo, este simple gesto encantó a todos los seguidores de ambos.