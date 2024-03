La ex primera ministra británica Theresa May se aleja de la política tras 27 años de vida parlamentaria

Dijo que renunciará a su escaño como diputada Tory antes de las próximas elecciones. Se centrará en abanderar causas "cercanas a su corazón", como la lucha contra la esclavitud moderna.

La exprimera ministra conservadora Theresa May anunció este viernes que abandona su escaño en el Parlamento y no se presentará a la reelección como diputada por la circunscripción inglesa de Maidenhead tras 27 años de vida parlamentaria en las próximas elecciones generales en el Reino Unido, previstas para este año.

La exlíder del Partido 'Tory', que estuvo al frente del Ejecutivo desde julio de 2016 hasta el julio de 2019, indicó que renunciará a su escaño para poder centrarse en abanderar causas "cercanas a su corazón", como la lucha contra la esclavitud moderna.

En un comunicado difundido este viernes, la veterana política de 67 años señala que desde que dejó el cargo de primera ministra ha vuelto a disfrutar de nuevo de su posición como parlamentaria y a tener más tiempo para trabajar por sus constituyentes y "abanderar" causas que le importan, como la Comisión Global para la Esclavitud moderna y el tráfico de personas.

"Estas causas han ido ocupando cada vez más parte de mi tiempo. Por ello, tras pensarlo mucho de manera detenida y después de mucha consideración, me he dado cuenta de que, mirando hacia el futuro, ya no podré hacer mi trabajo como diputada de la manera en la que creo que es correcta y que se merecen los ciudadanos", dijo.

May fue elegida por primera vez como diputada por la circunscripción de Maidenhead en 1997, y fue ministra de Interior cuando David Cameron estuvo al frente del Gobierno entre 2010 y 2016 antes de tomar ella misma el testigo como jefa del Ejecutivo.

Su mandato de tres años estuvo marcado por turbulencias principalmente en torno al Brexit y perdió la mayoría tras convocar elecciones generales anticipadas en 2017, aunque permaneció en el poder tras pactar con el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

En su comunicado para anunciar que no ya no se presentará como diputada cuando se convoquen los próximos comicios generales, May admite que ha sido un "honor y un privilegio" servir como diputada.

"Trabajaré con mi sucesor para asegurar una victoria conservadora en Maidenhead. Continúo comprometida a apoyar a (el primer ministro) Rishi Sunak y el Gobierno y creo que los Conservadores pueden ganar las elecciones", indica.

Éxodo de conservadores en Westminster

La decisión de May de abandonar Westminster se suma a un éxodo en el que más de 60 parlamentarios conservadores han dicho que no lucharán por sus escaños en las próximas elecciones, el total más alto desde 1997.

Entre los parlamentarios de alto perfil que han dicho que se irán se encuentran los ex ministros del gabinete Ben Wallace, Sajid Javid, Dominic Raab y Kwasi Kwarteng.