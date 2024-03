Esteban Lamothe desmintió una fake news difundida por Javier Milei

El actor aclaró de qué se trata la publicación que realizó el Presidente en Instagram y lanzó: "Para mí no sabe que la foto es falsa, porque sino es un idiota".

El manejo de las redes sociales del presidente Javier Milei vuelven a ser foco de la polémica. Esta vez, el mandatario publicó un meme en su cuenta personal de Instagram que tenía como protagonista a Esteban Lamothe. Al tratarse de una foto trucada, el actor le respondió. El meme se compone de una foto del actor mostrando su mano con la falsa leyenda “Basta Milei” y encima se aclara que se trata de “las manos que piden subsidio”. Por el contrario, la compara con “las manos que pagan los subsidios”, haciendo referencia a la clase trabajadora. Luego del escándalo, Esteban Lamothe aclaró que, si bien su foto es real, la frase de su mano fue trucada, expuso sus diferencias con el presidente Milei y hasta lanzó: "Para mí no sabe que es falsa, porque sino es un idiota". “Esa foto está circulando hace mucho tiempo. Actores, deportistas y gente conocida habíamos puesto nuestro nombre en la mano por una campaña que tenía que ver con la identidad. Alguien borró mi nombre real, que es Raúl Esteban, y puso ‘Basta Milei’. Eso fue como hace un mes”, explicó Lamothe. “Pensé que el Presidente era lo suficientemente inteligente o que tenía un grupo de gente capaz para darse cuenta que eso lo armó un pibe en la computadora de su casa y que iba a terminar ahí”, agregó luego de las repercusiones. Consideró que “estaría bueno que el Presidente dejara el teléfono o algún asesor podría hablar conmigo y preguntarme. Yo no me peleo con la gente en las redes sociales. Se discutir, charlas y hablar. Eventualmente, y en el peor de los casos, si el señor Presidente está enojado conmigo y quiere que nos juntemos, me junto”. “Está todo bien que el Presidente no me quiera o que haya gente cercana a él que me insulte. Para mí no sabe que la foto es falsa, porque sino es un idiota", lanzó. Para calmar los ánimos luego de su frase, aclaró: “No estoy de acuerdo con ninguna de las medidas que tomó, puedo tener diferencias pero de ninguna manera quisiera insultarlo ni atacarlo, ni entrar en la crueldad o la violencia que está tan de modo en estos días". Y siguió: "Ahora, si el Presidente me invitara a pelear y me dice 'te voy a cagar a trompadas acá en tal esquina', bueno, no sé, ahí queda de mi lado si yo quiero o no. Pero que me digan cucaracha K, cuando nunca fui tan kirchnerista... Sí vengo de una familia peronista, soy un peronista moderado. No tengo problema en charlar con el Presidente. No quiero que haya un Golpe de Estado y lo saquen a tiros de la Casa Rosada, no estoy en esa". "Ya echó a un pibito de redes que también me había atacado que fumaba, canchero, rubio (por Iñaki Gutiérrez). No quiero dejar a un joven libertario sin trabajo, pero dale, hagan un esfuerzo", cerró.