Elon Musk lanzará un correo electrónico que busca destronar a Gmail y Hotmail

El magnate comunicó por medio de la red social X, que un nuevo servicio de emails está en camino.

Actualmente, Gmail es el servicio de correos electrónico más utilizado en el mundo. Sin embargo el empresario multimillonario Elon Musk avisó que presentará una nueva plataforma de emails, llamada Xmail, que planea reemplazarla por completo, al igual que a Hotmail o Microsoft Outlook. Musk innova todo el tiempo con nuevos proyectos. Esta vez planteó una idea que dará un giro radical de la industria, dándole una vuelta a una tecnología que no parece necesitar muchas revoluciones: el correo electrónico. Por lo que se dio a conocer, se trata de Xmail, que sería directamente la competencia de Gmail y brindaría un servicio similar y que aún no está disponible en el mercado pero que está en proceso. Musk afirmó a través de sus redes que este proyecto novedoso "está en camino". El correo de Google domina el mercado y se especuló con que el lanzamiento del magnate pondría fin a Gmail. No obstante, pronto se desmintieron los rumores y reafirmaron que seguirá vigente, explicando que lo que se cerró fue su versión ligera HTML de su cliente para la web. El mensaje de Musk deja en duda de si realmente ese servicio acabará llegando. Muchos aclararon que su forma de escribir cuando se refiere a bromas o ironías es un poco diferente a la forma que informó sobre Xmail, lo que puede revelar que en efecto es una idea en desarrollo. Todo indica a que precisamente contar con una plataforma de correo electrónico sería otro de los elementos de esa super app de la que Elon Musk lleva tiempo hablando y que aglutinará las actuales opciones de X junto a otras como este cliente de correo o, por supuesto, su ambición de convertirse en plataforma financiera y de pagos móviles.