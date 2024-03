Macron busca inscribir el aborto como derecho fundamental en la Unión Europea

Hace pocos días, Francia confirmó la inclusión del aborto en su constitución. Ahora, Emmanuel Macron abogó por la inscripción de este derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En el marco de la ceremonia de sellado de la ley - que asegura al aborto como derecho constitucional en Francia -, el presidente francés, Emmanuel Macron abogó ahora por impulsar esta decisión hasta que se refleje en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: "Deseo que la libertad de interrupción voluntaria del embarazo se consagre en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Porque hoy, en Europa, nada puede darse por sentado y todo debe defenderse", aseguró el mandatario. El lunes pasado, el país galo se convirtió en el primero en incluir esta practica médica explícitamente en su Constitución. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE consagra los derechos individuales en el bloque y tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, por lo que cualquier ciudadano puede invocarla si no se respetan sus derechos. En su discurso de sellado de la ley, Macron fue contundente al referirse sobre la situación del aborto en Francia: "En este día, el sello de la República sella un largo combate por la libertad. Hoy no es el final de una historia, sino el inicio de un combate", aseguró el máximo mandatario galo. Es que Macron ahora buscará impulsar la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. "Libraremos este combate en nuestro continente y más allá de Europa, lucharemos porque este derecho sea universal y efectivo. Libraremos este combate por todas las mujeres", prometió Macron, durante esta ceremonia que coincide con el Día Internacional de la Mujer. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE consagra los derechos individuales de las personas pertenecientes a países que conforman el bloque. Desde diciembre de 2009 - tras la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa - la Carta pasó a ser jurídicamente vinculante y a tener la misma validez jurídica que los tratados de la UE, por lo que cualquier ciudadano puede invocarla si no se respetan sus derechos. En tan solo tres meses se llevarán a cabo las elecciones al Parlamento Europeo. En este contexto, Macron advirtió que en Europa "las fuerzas reaccionarias atacan siempre primero los derechos de las mujeres, antes de atacar los derechos de las minorías, de todos los oprimidos, todas las libertades".