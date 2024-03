"Tilingo": Alfredo Casero apuntó contra Pedro Rosemblat, el novio de Lali

El periodista fue tendencia en X tras su editorial sobre el cierre de la agencia de noticias TELAM y el humorista fue filoso con su respuesta.

En la presentación 2024 de la programación del canal de streaming Gelatina, Pedro Rosemblat, figura destacada de la señal, sentó su posición crítica hacia el cierre de la agencia de noticias Telam y las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Así, quien también fue pre-candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos en 2023, expresó su solidaridad hacia los trabajadores afectados por estas decisiones y criticó duramente a aquellos que lo celebran.

“Me corresponde arrancar diciendo algo que no tenía pensado, porque no sabía que iba a suceder, que nos solidarizamos con los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Télam, que hoy se encontraron con el edificio vallado, con la página caída, sin ningún decreto, sin ninguna resolución, sin ningún funcionario que se haga cargo de esta resolución, pese a que lo anunció el Presidente el lunes en la apertura de sesiones, que será debidamente comentado mañana cuando arranquemos formalmente la programación, pero nadie se hace cargo que lo cerraron de facto”, comenzó su relato el conductor.

Tras ello, el novio de Lali Espósito expresó: “A los trabajadores y trabajadoras nuestra solidaridad, y a los cancheros y cancheras y cínicos que lo celebran, que festejan, sepan que la historia es larga, amigos y amigas, y que en este caso nosotros no fomentamos la venganza, pero lo voy a decir a título personal, soy muy rencoroso. Así que los anotaremos a todos los que están festejando las desgracias del pueblo argentino, y a los trabajadores y trabajadoras decirles que este espacio está abierto”, cerró.

Estas declaraciones generaron controversia en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a calificar al streamer de “fascista” y lo acusaron de intentar instaurar una “lista negra”. Fue en medio de la polémica, y mientras el nombre de Rosemblat se replicaba en las distintas redes sociales, el actor Alfredo Casero realizó una serie de comentarios en X (ex Twitter) para expresar su rechazo a las palabras vertidas. Al momento de citar el video del conductor, destacó: “Tenés un odio, tilingo, qué alegría. Vos hablás de venganza. Te duele el alma. Qué alegría”, para luego de ello publicar otro mensaje: “Nabo, me recontra cago en tu lista negra, en tus amenazas y en tus muelas”

El ex Cha Cha Cha fue más allá y realizó una pequeña transmisión en vivo para terminar de sentar posiciones: “Esta es una contestación que quiero darle a este pibe, que salió, que creo que es el novio de Lali Espósito, en donde dice que él es muy rencoroso. Primero, si tenés problemas de rencor es porque tenés algún problema de chico, porque yo tengo problemas de rencor porque tengo problemas de chico”.

Tras ello afirmó: “Ahora, lo que nunca más en la vida voy a permitir es que un pelotudo, sin ningún tipo de poder, infiera miedo en la gente que piensa diferente que él”, y se diferenció en su postura: “Nosotros sí estamos saltando en una pata y sí estamos festejando. Estamos festejando que se haya ido el gobierno de ladrones más grande que existió en la Argentina. La cadena de chorros que nos destrozó, destrozó la cabeza de la gente, mató gente e incluso entre medio de toda la mierda y de toda la pandemia y de los muertos hicieron negocios”.

Para finalizar, expresó: “¿Con eso vos nos amenazas que vamos a estar en una lista negra? Ya no me importa, a mí eso no me hace nada, lo digo por vos también, porque vas a tener muchísima gente en la lista negra””.