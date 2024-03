Advierten sobre aumento del caudal del Río Dulce: "El riesgo siempre está"

El jefe de guardavidas, Martín Cabral, destacó la importancia de la precaución y el respeto hacia las aguas.

El jefe de guardavidas, Martín Cabral, emitió una advertencia crucial sobre el reciente aumento del caudal del Río Dulce. Con el incremento del flujo, Cabral destaca la importancia de la precaución y el respeto hacia las aguas.

"La gente siempre colabora, gracias a Dios", expresó Cabral, reconociendo la cooperación del público en situaciones de riesgo. "Con crecidas como la de hoy, las personas tienen respeto, porque se ve desde afuera que es peligroso", agregó.

El guardavidas enfatizó los peligros subyacentes en ciertas zonas del río, especialmente frente al Cristo, donde la profundidad combinada con los pozos y la corriente crea condiciones extremadamente riesgosas para los nadadores y pescadores. "No conozco pescador o gente que vaya al río que diga que no sepa nadar, pero no hay que subestimarlo", advirtió Cabral. "Siempre se dice 'A mí no me va a pasar nada', pero puede pasar, el riesgo está siempre presente", añadió.

Cabral también señaló que se espera un incremento en el caudal del río debido al cambio climático, tras una sequía de cuatro años. Esto aumenta el riesgo de inundaciones en regiones del interior cercanas al río.

En un esfuerzo por mejorar la seguridad acuática, ya han comenzado las inscripciones para el curso de guardavidas, el cual tiene validez a nivel nacional. Esta iniciativa busca capacitar a más personas para ayudar a prevenir accidentes y proteger a los bañistas.