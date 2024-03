San Lorenzo y Platense no pudieron pasar del cero en Vicente López

El Ciclón no pudo quebrar al Calamar de visitante y terminaron empatados 0-0 por la Copa de la Liga.

San Lorenzo igualó sin goles ante Platense en su visita al estadio Ciudad de Vicente López, por la continuidad de la decima fecha de la Copa de la Liga Profesional y se complica su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

Con este resultado, el Ciclón quedó tan solo con 9 puntos en la décima posición, si bien lleva cinco partidos sin derrotas, pero a su vez lleva cinco partidos sin ganar de visitante. Por el lado del Calamar se ubicó noveno con 11 puntos y llegaron a los 12 encuentros sin caer en condición de local.

Desde el vestuario, Platense salió y convirtió de la mano de Mateo Pellegrino, pero su gol fue anulado por fuera de juego. El local siguió insistiendo y volvió a llegar mediante un cabezazo de Gastón Suso, pero Facundo Altamirano evitó el primer gol del Calamar.

Los minutos pasaban y el conjunto de Rubén Darío Insua comenzó a presionar en el área rival, a los 33 minutos, un pase largo del arquero del Ciclón terminó en los pies de Adam Bareiro, quien quiso definir por encima de Juan Pablo Cozzani pero su remate se fue por arriba del travesaño.

En el inicio del complemento, nuevamente Altamirano iba a ser protagonista tras doble atajada, que a pesar de que la jugada fue anulada y sin ser revisada por el VAR, el arquero evitó que Ronaldo Martínez abra el marcador para los de la dupla Orsi-Gómez.

El encuentro cayó en una meseta donde no hubo situaciones de riesgo y se perdió el hilo del juego, donde solo fue un idea y vuelta, pero sin ideas claras para romper el cero. San Lorenzo no pudo conseguir romper la maña racha de visitante, sumado que una mala noticia para el Ciclón fue la lesión de Gastón Hernández, quien salió llorando y tuvo que ser remplazado. Mientras que Platense no pudo extender su racha ganadora.