“Me siento culpable porque si ella no se hubiese puesto de novia conmigo capaz hoy estaba viva”

Femicidio de Carolina Ledesma. Así la recordó Agustín Castillo, su novio con quien mantenía una relación a distancia.

Tras conmemorarse el día internacional de la mujer, Agustín Castillo recordó a Carolina Ledesma, la joven que fue asesinada el 19 de febrero por su ex pareja Matías Loto en la ciudad de Fernandez.

Castillo habló sobre cómo comenzó su relación con Carolina: “Primero nuestra relación comenzó a distancia, hasta que yo regreso a Santiago y ahí nos vimos por primera vez. Nos fuimos de vacaciones juntos. Ella el martes tenía que venir a verme y pasó lo que pasó”, relató.

Agustín vive en Buenos Aires, mantenía una relación a distancia con Carolina y ocasionalmente visitaba Santiago del Estero, donde compartían momentos con amigos: "Teníamos una relación normal. Por ahí ella quería ir a Beltrán o Forres para no estar en Fernández porque me decía que su ex era 'medio loco', pero nunca me dijo que él la amenazaba", expresó.

"En todo el tiempo que estuvimos juntos ella jamás me contó que él la hostigaba o la amenazaba. Imagino que no quería que hubiera conflictos entre nosotros. Tampoco fue tema de conversación. Nuestro pasado era pasado", aclaró Castillo.

El joven dio detalles sobre la última conversación que mantuvo con Carolina: "Ese domingo, hablamos todo el día como era costumbre. Ella jugó un partido de vóley, después se fue a bañar en la casa de su madre y se quedó ahí hasta la 00, viendo Gran Hermano".

"Cuando se fue a su casa (donde ocurrió el femicidio) me pidió que la llame y hablamos por teléfono hasta la madrugada. Siempre lo hacíamos. Hablábamos hasta que nos daba sueño. Cerca de la 1.30 ella me dijo que escuchaba ladrar a los perros. Le dije que no tuviera miedo, que no andaba nadie. Además, ella siempre se encerraba con llave, vivía encerrada",continuó explicando Agustín.

"En ese momento no le di importancia. Hoy con el diario del lunes puedo pensar que era él que andaba en la casa porque ella tenía todo cerrado. Siempre tuvo miedo. Vivía con miedo, siempre estábamos dentro de la casa porque me decía que la gente era chusma, pero creo que su temor fue que él (por Loto) nos vea" remarcó.

Agustín señaló que la conversación con la joven terminó a las 2:30 aproximadamente. "Estábamos hablando de lo que tenía que hacer el lunes y de un momento a otro me dice que ya tenía sueño que iba a dormir. No me llamó la atención. Pensé que podía estar cansada porque había jugado al vóley".

También contó la manera en la que se enteró del hecho: "El lunes le escribía a las 6:30 como todos los días cuando me levantaba. A las 9:30 la llamé porque ella tenía que ir a pagar unos cursos que quería hacer en la universidad. Nunca me respondió. A las 22 su hermano me llamó y me contó que la hallaron muerta".

A pesar de que tenía planes de construir una casa e incluso tener hijos, Agustín se lamentó: "A veces me siento culpable porque si ella no se hubiese puesto de novia conmigo capaz hoy estaba viva".

Mientras tanto, Castillo recuerda a Carolina con mucho amor: "Ella era muy buena, siempre tenía una palabra de aliento. Siempre me aconsejaba cuando de tomar decisiones laborales se trataba. Es muy injusto que haya terminado así. Espero que a Loto lo encuentren y pague por lo que hizo", precisó Agustín.

Por el momento el acusado, Matías Loto continúa desaparecido después de asesinar a Carolina y sus familiares piden que se entregue a la justicia.