Nazarena Vélez sorprendió al contar qué no le gusta que le haga su marido en la cama

La actriz dio detalles de lo que pasa dentro de su alcoba con Santiago Caamaño y dejó sin palabras sus seguidores.

Nazarena Vélez siempre se consideró una mujer poco sexual. Sin embargo, desde que está con Santiago Caamaño comenzó a disfrutar un poco más, aunque hay ciertas cosas que no le gustan ni un poco. Así lo manifestó en los últimos días al aire de LAM (América), lo que sorprendió a sus compañeros y a los televidentes.

La actriz reconoció que se considera malísima y básica en la cama. Acto seguido, disparó: “El sexo oral no me gusta que me lo hagan a mí. Yo sí lo hago. No quiero decir que es mi especialidad, pero... a mí no me lo hagan”. Sus declaraciones hicieron tentar a Yanina Latorre, la más picante del panel.

Semanas atrás, la mamá de Bárbara, Thiago y Gonzalo había deslizado que su nueva pareja la ayudó a tenerle un poco más de cariño a los momentos de intimidad en su alcoba, pese a que en el pasado expuso que prefería comer papas fritas antes que hacer el amor.