Denunciaron a Furia de Gran Hermano por violencia de género y amenazas de muerte

La participante de Gran Hermano fue denunciada penalmente por violencia. Aún no se ha informado si le notificarán a Juliana Scaglione sobre su situación legal.

Juliana Scaglione, conocida como Furia en Gran Hermano, se convirtió en una de las protagonistas del reality debido a las polémicas que ha generado dentro de la casa y a sus estrategias empleadas dentro del juego. Sin embargo, el conflicto se trasladó fuera del certamen y la participante fue denunciada penalmente por violencia de género y amenazas de muerte. Esto tiene que ver con la fuerte pelea que se vio entre Furia y Agostina Spinelli, quien recientemente abandonó la casa de Gran Hermano debido a su conflicto con la participante denunciada. Sin embargo, no fue ella quien realizó la denuncia, sino que fue hecha por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Tal y como indica el documento expuesto en el programa LAM, la denuncia de la fundación involucra a Juliana Scaglione y al productor Enrique Estevanez. El comunicado sostiene: "En el día de la fecha se presentó ante los tribunales federales de San Isidro una denuncia sobre violencia de género, la misma involucra a la Srta Julia scaglione así mismo se solicita una investigación penal previa sobre los hechos que la provocaron con la participación en ellos del señor Enrique Estevanez y la policía de la provincia de Buenos Aires". "En el “Día Internacional de la Mujer” corresponde y así lo hacemos honrar a aquellas mujeres que con su militancia social y publica defienden derechos ellos inalienables que hacen al acervo femenino y ciudadano, este es nuestro aporte a su trabajo cotidiano en la lucha", concluyeron. En ese sentido, el conductor del programa, Ángel de Brito, explicó que la denuncia es por "invocar la violencia de género entre dos mujeres" y describe los episodios que ocurrieron hasta llegar a las amenazas de muerte contra Spinelli, quien "declaró temer por su vida". Por su parte, no se informó si se le notificará o no a Juliana "Furia" Scaglione que recibió una denuncia durante su participación en Gran Hermano.