Disciplina y "chape tour": Nicki Nicole invitó a Lali a su show e hicieron vibrar a una multitud

"La reina está en la casa", así presentó la cantante rosarina a la diva del pop, quién sorprendió con su presencia en el Movistar Arena .

Después de haber agotado siete fechas, Nicki Nicole regresó al Movistar Arena para dar su octavo y noveno show. En la noche del sábado la invitada especial fue Lali Espósito, explosiva dupla que consiguió enloquecer a los fanáticos de la cantante y terminó con un beso entre ambas.

Las imágenes se viralizaron al instante y fueron replicadas en todas las redes sociales, con las artistas unidas arriba del escenario. “¡La reina está en la casa!”, gritó la rosarina, mientras se abrazaba con la también actriz. “Yo dije ‘noche de mujeres’ y apareció Lali”, lanzó, mientras todo era euforia y gritos. “Escuché ‘noche de mujeres’ y dije ‘ahí estoy amor’”, completó la otra.

Sin embargo el momento más celebrado fue cuando las intérpretes terminaron “chapando”, en la línea del “chape tour” que propone Lali. Ya terminó a los besos con famosos con la China Suárez, Marley, Nati Jota, entre otros. Lali y Nicki lo habían hecho arriba del escenario, pero volvieron a repetirlo y el resultado fue el mismo. Locura total.

El momento sucedió justo después de cantar juntas Disciplina, uno de los últimos éxitos de Lali. Feroces, contoneándose al ritmo de la música, el beso se dio justo cuando la artista invitada se marchaba. “¡Arriba la Nicki!”, pidió, momento en el que la figura de la música urbana extendía su cara para terminar dándose un piquito.

Lali, a través de sus stories de Instagram, le dedicó un mensajito de amor a Nicki junto a un fragmento del momento que compartieron frente a la multitud. “Gracias reina por invitarme a tu noche”, escribió, feliz por ser parte de su gira Nicki Nicole abre su alma. Además, les mostró a sus más de 12 millones de seguidores la versión que realizaron en el Movistar Arena de su tema.

Hace unas semanas Nicki Nicole fue una de las artistas que le dio su apoyo a la cantante, por el enfrentamiento que mantiene con el presidente Javier Milei. La artista es una de las amigas personales de Lali y utilizó su cuenta de Instagram para dejar una serie de fotografías en que se las ve juntas. “Siempre con vos”, agregó, junto a las imágenes. La intérprete rosarina en más de una oportunidad habló sobre su fanatismo por la ex Casi Ángeles, con quien hoy tiene una estrecha relación.

Tanto la admira que reconoció que la “amaba” mucho antes de hacerse famosas y tener la posibilidad de compartir escenarios juntas. “Yo la conozco a ella, me cae súper bien y también tengo mucha admiración. Siento que aunque se lo diga nunca va a saber bien cuánto ella a mí me formó y cuántas veces me inspiré en ella, en looks de chiquita, y bailaba sus partes. Es una locura”, había confesado en Perros de la calle en 2023.

“Ella era parte de mi familia, yo la veía todos los días en Casi Ángeles”, aseveró. “A veces le digo ‘boluda, siento que estamos en Casi Ángeles’. Hay gente como que siento que la conocés y no sabe cuánto te formó”, aseguró, al punto que reflexionaba sobre su fama. “Es loco porque yo nunca voy a saber hasta qué punto fui parte de la gente”, se sinceró.

Hace pocos días, a través de un comunicado, Nicki Nicole se abrió sobre la importancia de su presentación del sábado. “En este octavo show, siento la necesidad de expresarles mi emoción y que me llegó como nunca nuestra conexión. Cada uno de ustedes fue mi inspiración en estas siete arenas, estoy agradecida por su constante apoyo, por transformar estos shows en experiencias llenas de significado para mí. Nunca lo voy a olvidar”, compartió.