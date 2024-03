El turismo extranjero generó más de un millón de dólares el primer bimestre en la Argentina

Los arribos de enero superaron 23% a los del mismo período del año pasado mientras que las llegadas de febrero crecieron 10 por ciento interanual.

El ingreso de 1.232 millones de dólares que recibió la Argentina en los primeros dos meses del año, fueron gracias a los más de 1,6 millones de turistas extranjeros que arribaron al país en el marco de esas fechas, según los primeros datos surgidos del Sistema de Información Turística de la Argentina. De este total de llegadas, más de la mitad corresponde a turistas provenientes de Chile, Brasil y Uruguay, en tanto que un 10 por ciento tuvo a Estados Unidos como país de origen. Los arribos de brasileños subieron 30 por ciento en relación con enero-febrero del año pasado, mientras que la vía aérea fue la de mayor en esa misma comparación. Los 895.636 turistas extranjeros arribados en enero de este año dan cuenta de un 23 por ciento de incremento sobre las llegadas del mismo mes del 2023, en tanto que los 755.576 arribos de febrero crecieron 10,8 por ciento en la comparación interanual. En el escenario regional, es destacable que la cantidad de arribos de turistas extranjeros a la Argentina mantiene niveles por encima de Chile, Perú y Paraguay desde enero del 2022. La llegada de turistas extranjeros a la Argentina no se detiene. En el podio del ranking de los más interesados en recorrer el país se encuentran los brasileños, que no solo encabezan la lista, sino que conforman más del 50% del total de turistas extranjeros que viajaron entre enero y febrero, según datos de Despegar. El destino más elegido por ellos es Buenos Aires, que se destacó sorpresivamente por encima de Bariloche, lo que implica un cambio en el orden si se compara con el 2023. En el top 3 de lugares que visitan también se encuentran Mendoza y Calafate. “El origen del visitante de Buenos Aires es internacional, principalmente de Brasil. Esto tiene que ver con que aumentó la conectividad con ese país”, explicó Roberto Amengual, de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). “La ocupación de los hoteles 5 estrellas en enero estuvo en 65%, con estadía promedio de cuatro días, los hoteles de 4 estrellas 61% y los 3 estrellas 65%”, remarcó. “Sólo el 33% de la demanda total en Buenos Aires fue de turistas nacionales”, aclaró. En el podio de los viajeros, siguen los chilenos, que conforman el 20% de los turistas extranjeros. Los destinos que más eligen son Buenos Aires, Mendoza y Bariloche. Por último, se encuentran los uruguayos, colombianos y mexicanos que cada vez más deciden hacer sus escapadas en Argentina. Por otro lado, también hay un pequeño mercado para quienes provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa. El perfil de estos viajeros es muy diverso, ya que están quienes se alojan en los hoteles más top hasta los que prefieren un ritmo más gasolero. Más de 1,3 millones de turistas extranjeros llegaron a Argentina en enero, una cifra que representa un incremento del 18,8% en comparación con el mismo mes del año pasado y que se traduce en una tendencia al alza en el ingreso de divisas, de acuerdo con estimaciones difundidas por la Subsecretaría de Turismo de la Nación. "Gracias al crecimiento sostenido del turismo receptivo, el sector se va consolidando como uno de los motores de la actividad argentina", aseguró la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, en un comunicado de prensa del organismo. Durante el primer mes del año, se registró un ingreso de u$s656 millones, lo que implica un 24,1% más que lo recaudado en el mismo período de 2023. "Tenemos muy buenas proyecciones para que continúe en aumento la llegada de turistas de todo el mundo durante el 2024", anticipó la funcionaria. Entre las expectativas, también se prevé una temporada récord de cruceros, con un crecimiento del 30% de turistas y del 8% de recaladas en 2023-2024. Durante enero, la afluencia de turistas más grande provino de Brasil, con 21,6%; seguida por Chile, con 15,7%; y Uruguay, con un 13,9%, mientras que Estados Unidos superó el 10%, precisó el comunicado de prensa de la Subsecretaría de Turismo de la Nación. La vía aérea reportó el mayor crecimiento respecto del mismo período del año anterior, con 307.932 turistas, una variación interanual del 28,1%. En tanto, la vía terrestre tuvo un incremento de un 26,9% y la fluvial/marítima, de un 16,5%. Las cifras difundidas por la Subsecretaría de Turismo de Nación ratifican la continuidad de la tendencia al alza registrada en diciembre de 2023, con un ascenso del 39,9% de los arribos de turistas no residentes en relación con el mismo mes de 2023, según la última Encuesta de Turismo Internacional (ETI) difundida recientemente.