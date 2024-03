"Cálmese, Presidente": los cruces no cesan y Cristina Kirchner le volvió a responder a Javier Milei

La ex vicepresidenta de la Nación y líder de Unión por la Patria, se expresó a través de sus redes sociales y apuntó contra el actual jefe de Estado. "Lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet", sostuvo.

Cristina Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei en el cruce por redes sociales que mantienen desde el sábado. La expresidenta acusó al actual jefe de Estado de amenazarla en su última publicación y le pidió que mantenga la calma para gobernar.

“Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: “Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet”, comenzó el descargo de Kirchner a con un alto grado de ironía.

A través de la red social X (exTwitter), donde se produjo el intercambio de mensajes entre ambos, agregó: “Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente”.

Luego de hacer hincapié en el horario en el que escribió Milei por X, la expresidenta cerró: “Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”.

Los cruces entre la exmandataria y el actual jefe de Estado comenzaron luego de que se conociera el aumento de sueldo de un 48% en los funcionarios del Ejecutivo, algo que provocó una fuerte polémica en las redes sociales.

Javier Milei responsabilizó a Cristina Kirchner por un decreto firmado en 2010 y anunció que derogará el decreto que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X, antes de anunciar que derogaría la medida.

Minutos más tarde, Cristina Kirchner recurrió a la misma plataforma para cruzarlo: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Milei redobló la apuesta y le respondió: “Señora Cristina Kichner, para hablar de valentía, primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”, escribió el Presidente adjuntando la captura donde mostraba que su usuario había sido bloqueado por la exmandataria.