Tevez recibió una carta documento de Dóvalo y le contestó: “Decime dónde te mando el sobre”

El técnico de Independiente no se baja de la pelea con el árbitro del partido ante Barracas Central.

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, volvió a salir al cruce del árbitro Pablo Dóvalo luego de que el juez le enviara una carta documento por sus dichos tras los errores en el partido con Barracas Central.

El Apache publicó la imagen de la carta documento junto al texto: “Ay Pablito Pablito….No hagamos perder tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre”.

Dóvalo inició las acciones legales a raíz de las declaraciones de Tevez por su desempeño en la derrota de Independiente con Barracas Central, en un encuentro que estuvo cargado de polémicas.

"Ya sabíamos que jugábamos contra 14. Todavía estamos calientes. Este tipo tiene que terminarla porque se caga en el trabajo de los muchachos y del club. No hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil y muy notorio, que es lo más preocupante. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual, es una locura", manifestó el técnico.

Ante esto, la Asociación Argentina de Árbitros apuntó contra el ex delantero: “La AAA repudia enérgicamente los dichos vertidos por el señor Carlos Alberto Tévez, en el marco del encuentro diputado entre el Club Atlético Barracas Central y el Club Atlético Independiente, En los cuales, en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian injurian e incitan a la violencia menos cavando el buen hombre y honor del señor Dóvalo”.

Qué dice la carta documento de Dóvalo a Tevez

“Quien suscribe por derecho propio atento expresiones, agraviantes, injuriantes y calumniosas por Ud. vertidas en la conferencia de prensa llevada a cabo en el día de ayer, 5 de marzo de 2024, luego del partido de fútbol disputado entre las instituciones de Barracas Central e Independiente, replicadas en todas las redes sociales y medios del país, en la cual expresó: "Dóvalo tiene antecedentes con Barracas, se instaló en la semana y viene y te roba" "jugábamos contra 14, lo sabíamos antes y se lo dije a los jugadores" "No quiero que me caguen, lo de Dóvalo es notorio. ES COMO QUE UN CHORRO TE AVISE QUE TE VA A ROBAR". Las mismas resultan calumniantes e injuriantes en todos sus términos en clara violación a mi buen honor y nombre, per se. Las expresiones se encuentran realizadas con "real malicia" y totalmente intencionales, generando así también una clara violación a la ley del deporte. Las afirmaciones que realiza ponen sobre Ud. la carga probatoria de las mismas y conllevan un claro menosprecio a las tareas que desarrollo para A.F.A. En tal sentido INTIMOLE PLAZO LEGAL 24 HS ratifique o rectifique las afirmaciones vertidas bajo apercibimiento de demandar penal y civilmente por los delitos de calumnias e injurias, con más daños y perjuicios. Cabe aclarar que para el caso de silencio de Vuestra parte el mismo será interpretado como ratificación de sus dichos. Queda Ud. debidamente notificado”, señala el documento redactado por el árbitro de 47 años.