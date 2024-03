Karina: "Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue"

La cantante se expresó a través de su cuenta de instagram, donde contó el mal momento que atraviesa y compartió un mensaje de esperanza para quienes pasan por lo mismo.

Karina La Princesita volvió a alarmar a sus seguidores. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante compartió una foto suya con una leyendo en letras blancas. Desde allí se pudo leer la situación por la que está atravesando en este momento. “La verdad no me quiero hacer la boluda”, comenzó diciendo la artista, que suele abrir su corazón y compartir sus más íntimas vivencias.

Hace un tiempo, ella reveló que tenía ataques de pánico. En una entrevista con Seres libres, la exmujer del Kun Agüero habló con Gastón Pauls de los momentos duros que vivió en diferentes etapas de su vida. “Con 19 años la primera vez que canté en el Gran Rex, yo había empezado hace ocho meses y era el primer teatro que yo hacía. Se atrasó el show porque yo tuve un ataque, que hoy entiendo que fue de pánico y de ansiedad. No podía parar de temblar y tenía un ataque de nervios con la gente ya ahí, gritando ‘Karina’. Nadie sabía lo que pasaba”, recordó Karina sobre las primeras veces que padeció esa circunstancia en particular.

“Yo salí y lloré todo el show. Fue un show desastroso, pero la gente lo recuerda como muy emotivo porque yo era chiquita y estaba viviendo un sueño pero artísticamente fue muy feo. No afiné, estaba mal y lloré todo el tiempo. Para mí era algo normal por la emoción muy grande de lo que estaba viviendo en ese momento, pero eran cosas con las que yo convivía”, explicó en aquel momento en el ciclo que se emite por Crónica TV.

En esta oportunidad, la artista contó que tuvo una recaída en su salud mental. “Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más”, dijo visiblemente afectada a través de sus palabras. “Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodeense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue. Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, pidió a sus seguidores.

Más adelante, les agradeció el hecho de poder acompañarla y sostenerla siempre, aun a la distancia. “Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”, destacó y cerró el posteo con un emoji de un corazón rojo.

Cabe recordar que hace un año, más precisamente en mayo de 2023, fue ella misma quien confesó la situación de salud que había atravesado. “Yo me acuerdo de lo que sentía y de lo que veía en ese momento era negro, no me acuerdo ni dónde estaba, calculo que estaba de gira o en mi habitación. No fue una sola vez fueron varias, de sentir que ya no había salida de ningún tipo. “A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. No es que yo decía bueno, de qué forma me puedo quitar la vida, no lo pensaba, quería morirme. A mí no me pasó de querer matarme, pero sí, de querer morirme”, reconoció la intérprete.

Luego, La Princesita se refirió a la importancia de buscar siempre un sostén profesional para este tipo de cuadros. “Hoy entiendo que es lo mismo cuando vas al médico y te duele algo y te dan un antibiótico. El cerebro también es parte del cuerpo y también tienen sus medicinas y sus cosas que nos ayudan. Estoy medicada todavía y obviamente no es, como los antibióticos fuertes que en siete días se te va, tardé tres meses en que me hagan efecto porque son mínimas dosis y se van sumando muy de a poquito. El momento más oscuro de mi vida fue el año pasado a mitad del año, y estuve varios meses y creo que para fin de año empezó a hacer efecto”, expresó sobre la situación que había tenido que afrontar y que en estos días tuvo una recaída.