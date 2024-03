Tevez y una frase contundente: "Estamos construyendo en un pantano"

El entrenador habló de la actualidad de Independiente, pero deseó ganar un título y clasificarse para las copas internacionales.

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, aseguró estar "construyendo en un pantano" en el club pero remarcó que se tiene que "hacer cargo de la ilusión" de los hinchas del conjunto de Avellaneda, por lo que deseó ganar un título y clasificarse a las copas internacionales.

"Estamos construyendo en un pantano. El presidente elegido y el vice se fueron, a (Iván) Marcone y otros jugadores que hoy son referentes de este equipo antes en los partidos los puteaban. Nos salvamos del descenso ante Atlético Tucumán y quedamos afuera en la última fecha, sino íbamos a ser candidatos. Luego seguimos construyendo", expresó Tevez en declaraciones a Clank!.

Y agregó sobre el mercado de pases: "No sabíamos qué presupuesto teníamos, por eso presentamos diferentes opciones. Les dije: 'Traigan lo que podamos'. Yo me acoplé al club. Desde que agarramos fuimos, junto a River y Racing, creo que los que más puntos sacamos. Entiendo al hincha de Independiente, pero estamos construyendo, no hay que volverse loco. Queremos ser campeones y clasificar a las copas. Sabemos que nos tenemos que hacer cargo de esta ilusión que le damos a la gente".

En esa línea, continuó: "Hoy estoy en un club grande como Independiente en el que hay que tomar decisiones y yo no tengo ni un año de experiencia. Les digo a los muchachos que tenemos una estabilidad y vamos construyendo. A veces jugamos mejor que otras, pero vamos mejorando. Somos el 16° equipo en cuanto al valor del plantel. En el fútbol argentino si ganás un partido sos (Josep) Guardiola y si al siguiente perdés no sabés nada. Hay que mantener una línea de manejo".

"Toda mi carrera duró la pregunta de si era mediapunta o nueve. Yo creo que mediapunta. Y creo que ahora va a durar si hice el curso de entrenador o no, que claro que lo hice, sino no podría dirigir. También me persigue ser el negrito que salió del barrio y que no puede lograr lo que hizo como jugador, pero lo tomo con naturalidad", cerró.