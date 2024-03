Transporte escolar: requisitos y recomendaciones para circular en condiciones

Es muy importante que los vehículos cuenten con la RTO (Revisión Técnica Vehicular Obligatoria). También los responsables de los niños, deben controlar el servicio que contratan.

Los niños regresaron a clases y algunos de ellos utilizan el servicio de transporte escolar. Es muy importante que al contratar el servicio, los adultos responsables puedan controlar aunque sea de manera visual, si las combis se encuentran en condiciones para circular.

En diálogo con Noticiero 7, Diego Reddi, encargado del servicio de RTO. Habló sobre el servicio de transporte y la importancia de cumplir las condiciones para garantizar seguridad a los pasajeros: “Ha empezado nuevamente el ciclo lectivo, obviamente las habilitaciones de la combis que brindan el servicio de transporte de niños discapacitados o de transporte escolar, tienen que hacer la revisión técnica para poder ser habilitada por el municipio”. También mencionó: “Siempre recomendamos que los padres nunca dejen de controlar aunque sea visualmente las combis”.

Los propietarios de estos servicios de transportes deben realizar las revisiones correspondientes: “Con respecto a la revisión técnica, hacemos referencia a los frenos, el sistema de seguridad activa y pasiva. Que los cinturones de seguridad estén correctamente colocados, que los asientos no estén deteriorados y los respaldos estén fijados a la base del asiento”, comentó Reddi.

Sobre los controles en los transportes de la provincia, el encargado dijo que las combis tienen un buen mantenimiento, los dueños de los vehículos son responsables y que por el momento solo tuvieron fallas leves en los transportes.

¿Cada cuanto se recomienda el control para un transporte escolar?

Los vehículos que realicen el servicio de transportes de pasajeros, sean taxis o escolares deben hacerlos cada 6 meses. Actualmente el costo del control de las combis es de $20 mil.

Por último, Reddi agregó: “Sabemos que el servicio no es barato y no es accesible para todos. Hay padres que contratan un servicio para que trasladen a sus hijos y eso es muy peligroso, porque ante la situación de un siniestro vial, seguramente el vehículo no cuenta con el seguro pertinente ni tampoco con las medidas de seguridad”, expresó el encargado.