Para Caputo, “la inflación ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja”

Esta tarde se difundió la cifra para el segundo mes del año, que fue del 13,2%. Sin embargo, el ministro de Economía planteó que “los precios quedaron totalmente desfasados en dólares”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato inflación de febrero publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y aseguró que “ya está en un dígito, pero la medición no lo refleja”.

“Teniendo en cuenta la inflación de marzo, si le sacas el arrastre y lo que ha sido la recomposición de precios relativos como transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”, expresó el titular del Palacio de Hacienda durante AmCham Summit 2024, el evento de negocios organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

El INDEC difundió esta tarde la inflación de febrero, que fue del 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses, lo que significó una desaceleración contra enero, que había registrado un alza del 20,6%.

En ese sentido, planteó: “El índice no refleja cabalmente lo que fue la baja en la inflación. Eso nos lo reconocían los productores como los supermercadistas. La mayoría remarcó su mercadería imaginando una situación de máximo estrés y no se dio. No solo no se dio, sino que se dio para el otro lado. Nunca nadie imagino el dólar bajando de $1300 a menos de $1000. Entonces, los precios quedaron totalmente desfasados en dólares y la forma de combatir esto es con las promociones”.

Las principales frases de Luis Caputo

“Los primeros tres meses han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos. Me parece que en general la media de los economistas esperaban un escenario más disruptivo, una hiperinflación o un dólar de $2000 o $3000. Nadie esperaba que se llegara a un equilibrio fiscal o que podamos restituir el balance del BCRA”.

“Muy poca gente creía que el Presidente hablaba en serio cuando decía que iba a ir a déficit cero. Desde el minuto cero me pidió déficit cero cuidando a los más vulnerables. Nadie creía que llegaríamos en el primer año, pero sin la ley y en el primer mes, fue una sorpresa positiva para todos”.

“En el BCRA se redujo el déficit cuasifiscal en otros cinco puntos. Se bajó 5 puntos del Tesoro y la base tuvo una contracción del 38% desde el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, se compraron más de US$9000 millones y hubo una fuertísima recomposición del balance. La compra de dólares que hemos hecho, el Banco Central está eyectando pesos, ha sido esterilizada por el BOPREAL que cumplió las tres funciones: amortiguardor del tipo cambio, absorción de pesos y solucionador comercial de los importadores.

“Es un camino largo y el objetivo fundamental es torcer la historia de tantas décadas. Lo bueno es esencialmente que se evitó una hiperinflación, que hubiera llegado al 90% de pobreza. Pero recién empezamos y los desafíos están, pero estamos en una situación mejor de la que recibimos y en un tiempo récord”.

“Esperamos un dígito para mitad de año. Teniendo en cuenta la inflación de marzo, si le sacas el arrastre y lo que ha sido la recomposición de precios relativos como transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”.

“Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. Se cree que este lado se pueden corregir las cosas y no es así. La responsabilidad para cambiar el país es de los dos lados. No es una queja, es una realidad. Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’ dicen y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona”.

“El rumbo va a ser este, el del equilibrio fiscal y déficit cero”.

“El tema de la ley es para los argentinos y apunta a que el país tenga un crecimiento sostenido a largo plazo. Hay que sacarle un poco el pie a los empresarios. Es necesaria para cambiar el modelo de raíz, un modelo que le quemó el cerebro a mucha gente”.