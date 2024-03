Alberto Fernández cruzó a Javier Milei: ''Es hora de cambiar el rumbo''

El ex presidente se mostró muy crítico contra la inflación acumulada durante el período de gobierno del actual mandatario.

El ex presidente Alberto Fernández se mostró muy crítico contra la inflación acumulada durante el período de gobierno de Javier Milei, al que le pidió que haya un ''cambio de rumbo'' y comparó su propia gestión con la del actual jefe de Estado. "La inflación durante el periodo diciembre-febrero ha alcanzado casi el 60%. La política de ajuste está sumiendo a la economía en una profunda depresión, con consecuencias sociales de gran magnitud", aseguró Fernández mediante una publicación en redes sociales. El ex mandatario se refirió además a la "alarmante" caída del 12,4% en el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) en enero de 2024 y consideró que ese hecho los "obliga a dirigir la atención ciudadana hacia esta situación". "Menos producción, menos empleo, menos consumo y más marginación son las consecuencias directas de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional", remarcó Fernández, quien viene de participar de un seminario en Bolivia junto a integrantes del Grupo Puebla. En esta línea, el ex mandatario añadió: "Estos datos nos remontan a los momentos más críticos de nuestra historia. Esta situación exige un cambio de rumbo inmediato por parte del Gobierno". A su vez, el ex titular del Poder Ejecutivo afirmó que las consecuencias de "esta debacle" conducen a un "incremento descontrolado de los precios, un aumento del desempleo, un incremento de la pobreza y un estancamiento económico". "La caída en la producción es resultado de las políticas económicas de esta administración. Basta de mentirle a las argentinas y a los argentinos. Es hora de cambiar el rumbo", suplicó Fernández.