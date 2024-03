Facundo Manes cruzó a Javier Milei por la inflación de febrero: "No se celebra, se padece"

El diputado Facundo Manes cuestionó a Javier Milei por afirmar que la cifra de febrero es "un numerazo". Y apuntó contra el impacto salarial.

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, cuestionó la reacción del presidente Javier Milei ante el 13,2% de inflación de febrero que comunicó el INDEC este martes. A horas de conocer el dato de inflación de febrero, que fue de un 13,2%, por debajo de las cifras obtenidas en diciembre y enero (25,5% y 20,6% respectivamente), Milei celebró el nuevo número del IPC y aseguró que el mercado anticipaba una suba de entre "el 16 y el 17 por ciento". "Estamos verdaderamente muy satisfechos con los logros que estamos consiguiendo", destacó el mandatario, y agregó que "nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se dio durante la convertibilidad". Más temprano, antes de difundirse el dato, el mandatario había señalado que, al parecer, la inflación "está debajo del 15%, con lo cual es un numerazo". Sin embargo reconoció que tiene "plena conciencia de lo que está pasando" en el país "pero corregir cien años no es gratis". Ante la reacción de Milei, Manes se expresó a través de su cuenta de la red social "X" en la que señaló que "los salarios cayendo en picada mientras el presidente dice que es un NUMERAZO". "Un 276,2% de inflación anual no se celebra, se padece", agregó. No es la primera vez que el diputado radical cuestiona duramente el modelo económico del jefe de Estado. Semanas atrás, sostuvo que las reformas que propone a través de la ley ómnibus y el DNU "empobrecerán más a los argentinos". "No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena", afirmó el radical respecto a la propuesta de avanzar con un plan desarrollista. El bonaerense agregó: "No debemos renunciar al deseo de un país próspero, con una sólida iniciativa privada y un Estado eficiente, con emprendimientos, inversiones y protección de los más necesitados. Por eso estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina". Durante el tratamiento de la ley de Bases, el dirigente radical se pronunció en contra de otorgarle facultades extraordinarias al presidente Milei, lo que le valió duras acusaciones miembros de su propio partido.