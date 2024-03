Gobernadores de las provincias argentinas brindan su apoyo a la política del Gobierno de Santa Fe

''Deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias'', recita el comunicado firmado por todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA.

A raíz de la escalada de violencia narco en Rosario, los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostraron su apoyo hacia la provincia de Santa Fe mediante un comunicado firmado por la totalidad de los mismos. ''El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones'', asegura el comunicado. Y continúa: ''La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias''. ''Los Gobernadores de las provincias argentinas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional'', agrega. Por último, reiteran y confirman dicho compromiso con la provincia: ''A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe''.