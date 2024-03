Duki contó cómo logra enamorar a Emilia Mernes: "Hay un mal concepto de ser romántico”

El cantante brindó una entrevista y habló de las cosas que hace en su día a día junto a su pareja.

Duki y Emilia Mernes son una de las parejas favoritas de la gente. Comenzaron su relación hace casi tres y años y el amor entre ellos no para de crecer. En las últimas horas, el cantante brindó una entrevista y dio tips de cómo logra mantener la pasión. En una charla con Olga, el canal de streaming de Migue Granados, los conductores le preguntaron que era para él ser una persona romántica y sin dudarlo el cantante dejó un reflexivo mensaje sobre la temática del programa. “Yo creo que hay un mal concepto de ser romántico, la gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velitas, un par de flores, eso para mí no es ser romántico. El hombre se aprovecha mucho de lo que es romántico”, comenzó diciendo el trapero en la entrevista. Para finalizar, y si bien ya tiene una relación super estable con la cantante argentina, Duki expresó: “Para mí romántico es que me levanto a la mañana y trato de limpiar todo el pis y la caca de mi perra Roma para que no la tenga que limpiar Emi, eso me parece más romántico”.