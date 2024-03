La promesa que cumplió Anya Taylor-Joy en los Premios Oscars

La actriz que estuvo como presentadora de los Oscars, Anya Taylor-Joy, reveló que cumplió una promesa en la ceremonia.

Anya Taylor-Joy asistió a la edición 96° de los Premios Oscars como presentadora. Junto a Chris Hemsworth entregó las estatuillas de Mejor cortometraje animado a War is over! Inspired by the music of John & Yoko y Mejor largometraje animado a The boy and the heron.

Taylor-Joy que recién estrenó Dune: Parte 2, con un cameo, y que tendrá el papel protagónico en Furiosa; indicó en su Instagram que pudo cumplir una promesa en la ceremonia del pasado domingo.

“Un momento soñado. A los 12 le prometí a mi papa que, si algún día me invitaran a los Oscars, lo llevaría… Llena de gratitud”, indicó la actriz en la red social. Dennis Alan Taylor, de 84 años, asistió a los Oscars junto a su hija.

Además, agradeció a sus vestuaristas: “Y completamente impresionada por @dior @jaegerlecoultre + @tiffanyandco. Llevar una reinterpretación de @mariagraziachiuri del vestido Venus de 1949 fue la guinda del pastel más delicioso. Gracias a todos”.