Aerolíneas Argentinas cobrará por llevar equipaje de mano en vuelos nacionales

La empresa estatal comenzó a cobrar para llevar valijas carry-on; comenzó a regir desde el 5 de marzo.

Aerolíneas Argentinas realizó un importante cambio estratégico. Tras la implementación de la política de cielos abiertos por parte del gobierno de Javier Milei, la empresa estatal debe competir con otras aerolíneas que realizan vuelos por el país, como las low cost Flybondi y Jet Smart. Por esto, la aerolínea de bandera comenzó a cobrar por llevar equipaje de mano en vuelos nacionales.

La tarifa “Promo” para vuelos nacionales implica un ahorro de alrededor de $10 mil e incluye sólo un artículo personal -mochila o cartera- y no está la posibilidad de sumar millas con ese pasaje. En cambio, la tarifa “Base” incluye una pequeña valija carry on para ingresarlo a la cabina y se pueden sumar millas Aerolíneas Plus.

Ahora los pasajeros podrán elegir una tarifa más barata si es que deciden llevar sólo un artículo personal. De hecho, en las aerolíneas low cost, la tarifa inicial tampoco incluye un carry on en cabina y eso era la política que más se diferenciaba con las empresas tradicionales.

“Es una decisión de estrategia comercial”, deslizaron desde Aerolíneas Argentinas, por lo que viene en línea con la competencia con otras líneas que circulan en el país.

En este sentido detallaron: “Estamos ofreciendo una nueva alternativa para aquellos pasajeros que quieran viajar sin equipaje, y en esa categoría van a encontrar precios competitivos en relación a los de otras aerolíneas”.