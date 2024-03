Mónica Farro recordó su escandalosa pelea trabajando con Sol Pérez

Tras la escandalosa pelea entre "la chica del clima" y Laura Ubfal en el debate de "Gran Hermano 2024", la vedette apuntó contra su histórica enemiga mediática.

El fuerte cruce al aire del debate de "Gran Hermano 2024" entre Sol Pérez y Laura Ubfal sigue dando que hablar. Más allá de que públicamente ambas eligieron poner paños fríos, en medio del escándalo, Mónica Farro aprovechó para pegarle a "la chica del clima", con quien tuvo una pelea terrible hace años.

"Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo y si alguna vez lo hice, pido disculpas", había dicho Pérez este lunes. Indignada con sus palabras, la vedette escribió esa frase en su perfil de Twitter y sumó: "Jajajaja, Dios mío. Te banco Laura Ubfal" expresó, para dejar en claro su postura.

Mónica Farro

En "Intrusos", la uruguaya se explayó sobre su bronca con Sol, por lo que pasó hace cuatro años cuando la argentina aseguró que ella había admitido intercambiar favores sexuales con productores de teatro, para tener trabajo. Por aquel cruce, fueron a la justicia y Mónica ganó un acuerdo previo. "Sol Pérez quería echarme de la obra", manifestó Farro sobre que lo pasó entonces, y trató de "mitómana" a su rival.

Sol Pérez

"Lo que más me dolió fue que se metió con mi hijo, mis padres. Esperaba que me pidiera disculpas. Nunca lo hizo, de hecho seguimos trabajando y todo ese tiempo fue terrible, me dieron ataques de pánico, vivía amenazada con que me haría echar. La pasé muy mal", repasó.

"Así como grita, se saca y no escucha; nunca en mi vida había sido tan agredida, y eso que fui una mujer golpeada. Nunca voy a perdonar las cosas que me dijo", disparó Farro. Cuando Mónica y Sol eran compañeras de elenco en la obra "Veinte millones", la vedette había asegurado que la panelista de "Gran Hermano" la había encarado en los camarines del teatro y que recibió tanto insultos como gritos de su parte.

"Se metió con mi hijo y con mis padres", había contado la vedette uruguaya en ese momento durante una entrevista con Marcelo Polino. Incluso, posteriormente le inició una denuncia por injurias. "Creo que cuando una persona te rebaja tanto como ser humano y como persona, me parece que ahí hay que tomar acciones legales", declaró en aquel momento. Vale recordar que también, por polémicos comentarios de More Rial sobre ella, la terminó llevando a la Justicia.