Coti Romero se hizo un nuevo retoque estético y pidió que no la critiquen

La ex "Gran Hermano 2022" que fue relacionada sentimentalmente con Nacho Castañares reveló el último procedimiento de belleza que se realizó.

Luego de estar en el centro de la polémica por ser señalada como la tercera en discordia entre Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, Coti Romero generó grandes repercusiones por un extraño pedido que le realizó a sus fans. A través de las redes sociales, la exnovia de Alexis “El Conejo” Quiroga le solicitó a sus seguidores que no se enojen por un retoque estético que se realizó en su rostro.

“Quería contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico (nada comparado con la otra vez) y me van a ver un poquito inflamadita por una semana maso, pero nada, eso. No se enojen, les prometo que es mínimo”, escribió la ex “Gran Hermano 2022”, quien también habría tenido una fogosa relación con Marcos Ginocchio, en el canal de difusión de Instagram que comparte con sus fanáticos.

Además, la correntina explicó la razón de su intervención estética: “Porque me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché”. De igual manera, ya que en varias ocasiones sus seguidores la criticaron por excederse con los procedimientos de embellecimiento, la joven de 20 años les prometió a sus fans: "Prometo que no hay más (retoques)”.

En su cuenta de Instagram, Coti Romero comparte casi toda su intimidad con sus fans, además de blanquear sus retoques estéticos, la ex hermanita confesó que se siente bastante mal de salud. "Acá ando, fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta, no puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa".

"Estoy inflamada, no tengo energía ni para respirar, me duele mucho todo el cuerpo que no les explico". Para concluir la influencer hizo una fuerte comparación: "Realmente estoy destruida y así y todo siento que el dolor de mi corazón roto duele más".

