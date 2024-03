Francos marcó como un "error" la decisión de Villarruel de incluir el DNU en la sesión

“Creo que hay un tema de presiones en la Cámara alta para incorporar el tratamiento y que la vicepresidenta lo podría haber evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto”, dijo el miembro del gabinete libertario.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, descartó con énfasis que la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de incluir el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el temario de la sesión en Senadores, contra la voluntad del presidente Javier Milei, haya sido “con intención de dañar al Gobierno”. “Me parece que sería absolutamente ridículo pensar en eso”, agregó el funcionario y opinó: “En todo caso pudo haber habido un error”.

“Creo que hay un tema de presiones en la Cámara alta para incorporar el tratamiento del DNU y que la vicepresidenta lo podría haber evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto. No veo segundas intenciones en eso, creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión”, reiteró Francos en diálogo con radio Rivadavia.

Francos apuntó a que esta tensa situación en la que ahora se ven involucrados Milei y Villarruel se da en medio de una discusión política entre sectores de la oposición y el Gobierno “cuando hay más de 100 DNU pendientes de tratamiento por la comisión bicameral”.

El funcionario nacional apuntó: “El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral”. “Quienes intentan desestabilizar claramente son los senadores del kirchnerismo”, resaltó Francos.

Este miércoles, la Oficina del Presidente compartió en la red social X un escrito que expresaba “preocupación” y apuntaba contra sectores de la clase política que pretenden avanzar con una “agenda propia e inconsulta” que entorpece las negociaciones y el diálogo en la previa por el tratamiento del DNU. En la Casa Rosada admitieron a este diario que el mensaje estaba dirigido a la oposición, pero también a la vicepresidenta Villarruel porque avanzó con el armado de la sesión sin acordar con el Presidente.

“No redacte el comunicado, por lo que no sé cuál es la intención”, dijo Francos al ser consultado sobre ese texto que puso en alerta la relación entre los máximos funcionarios nacionales. Pero opinó: “No creo que haya habido una intención de la vicepresidenta, me parece que sería absolutamente ridículo pensar en eso”.

A última hora de este miércoles, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert cuestionó a la vicepresidenta y ante la consulta de LN+ sobre si Villarruel había querido desestabilizar al Gobierno con su decisión, el legislador lo puso en duda. “No sé”, contestó. “Fue una decisión política”, agregó.

Francos dijo esta mañana que Espert “me parece que a lo mejor no se expresó bien”. “No sé si quiso decir eso [sobre la desestabilización]. No me parece que podamos hacer este tipo de especulaciones sobre el inicio de un Gobierno”, sumó.

Para el ministro del Interior, esta actitud de la oposición de “presionar” para incluir el tratamiento del DNU en la sesión en la Cámara alta “no logra medir bien en qué están afectando”. “Dejar sin efecto al DNU es volver al sistema vigente anterior con la ley de alquileres, por ejemplo. Eso implica desestabilizar no solo las propuestas del Gobierno sino a la relación contractual entre propietarios e inquilinos que estaba tendiendo a encausarse y hoy le genera una nueva incertidumbre”, se explayó. Dijo que “el pueblo juzgará quién está de un lado y quién del otro”.