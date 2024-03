Salta, Tucumán y Jujuy sin luz: colapsó el Sistema Interconectado del NOA

Pasadas las 13 horas de este jueves colapsó el Sistema Interconectado Nacional (SADI) en el NOA. Afectó decenas de localidades de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán.

Un masivo apagón de electricidad afecta desde las 13:30 hs distintas zonas y decenas de de localidades de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán por un colapso del Sistema Interconectado Nacional (SADI) en el NOA.

Desde la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) se informó un colapso en el SADI, lo que provocó severos cortes de suministro en el área NOA. "Informamos que cerca de las 14 hs se registró un colapso en el Sistema Interconectado Nacional, lo que provocó severos cortes de suministro en el área NOA, afectando en mayor medida a Salta, Jujuy y Tucumán", indicaron en las redes sociales. Tucumán sin clases hasta el lunes Al mismo tiempo, la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET SA) informó que los cortes registrados durante el mediodía de este jueves “fueron motivados por la salida de servicio de la Línea de Alta Tensión que une la Central de Generación de El Bracho con la Estación Transformadora Cevil Pozo”. Según La Gaceta, esta instalación es uno de los principales vínculos de transporte de electricidad del Gran San Miguel de Tucumán. Te recomendamos: Tucumán aplica hoy cortes rotativos rotativos por el alto consumo EDET informó que la falla en el transporte eléctrico afectó el servicio en el microcentro de la capital tucumana, el centro y norte de la ciudad de San Miguel y las localidades de Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes, y Las Talitas, entre otras. De hecho, el Gobierno de Tucumán decidió esta tarde suspender las clases durante el jueves y el viernes, medida tomada como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la provincia y por los cortes de luz. La sensación térmica este jueves llegó a los 33° grados. "Tomando en consideración esta ola de calor que azota a todo el país, varias provincias están planteando este tema y, por otro lado, no depende de nosotros el suministro de energía eléctrica, lo cual nos trae dos problemas, no tan solo que no funcionan los ventiladores, porque no hay luz en los lugares, sino que, a su vez, no funcionan las bombas que permiten que llegue el agua a las escuelas", dijo la ministra de Educación, Susana Montaldo. La situación en Jujuy La empresa de energía de Jujuy (EJESA) aclaró que hubo una falla en el sistema de transporte 132KVA el cual ocasionó la salida del servicio en toda la provincia. Antes de las 15, la compañía jujeña difundió otro comunicado. "Comenzó la normalización progresiva del sistema de transporte y, asimismo, avanzamos en la normalización de la distribución en toda la provincia", detalló. El lunes pasado el servicio de energía eléctrica de Córdoba también sufrió cortes en la zona sur de la ciudad capital y en varias localidades del interior provincial. En ese caso, eegún la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), la interrupción se produjo porque una retroexcavadora de una empresa privada cortó un cable en alta tensión que alimenta a diferentes sectores. Según los datos de Cammesa, minutos antes de las 14 horas la generación de energía total se desplomó de 21.196 MW a 19.029 MW, lo que provocó el corte generalizado de electricidad. En particular la demanda de energía eléctrica en la zona NOA cayó a las 13.55 de 2.605 MW a 1.522 MW. A las 14.50 el servicio había escalado a 1.935 MW.