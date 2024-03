Se confirmaron las sanciones para Calos Tevez y Éver Benega tras la polémica contra los árbitros

El Tribunal de Disciplina confirmó las fechas de suspensión para el entrenador de Independiente y el volante de Newell's.

El Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas de suspensión al entrenador de Independiente, Carlos Tevez, y el mediocampista de Newell's Éver Banega, luego de sus dichos contra los árbitros Pablo Dóvalo y Fernando Rapallini, respectivamente.

En el caso del DT, quien calificó de "ladrón" al referee tras el partido que el conjunto de Avellaneda disputó ante Barracas Central, el Tribunal de Disciplina resolvió que por "declaraciones periodísticas inadecuadas", Tevez fue castigado con dos partidos de suspensión o una multa económica de $455.500.

Si el ex delantero decide no abonar el porcentual económico de la pena, no podrá dirigir frente a Deportivo Riestra y Deportivo Laferrere (por Copa Argentina), por lo que recién podría estar en el banco ante Atlético Tucumán en Avellaneda, por la décimo segunda fecha de la Copa de la Liga.

Por otro lado, Rapallini había expulsado a Banega y explicó que fue porque el volante de Newell´s trató de "chorros" a los jueces y a los responsables del VAR. Días después, el futbolista pidió disculpas.

Así, el mediocapista tendrá dos fechas de suspensión por "términos descomedidos y reincidencia". Es decir, ante Platense y Sarmiento de Junín no formará parte de la nómina de Mauricio Larriera.