Con Real Madrid-Manchester City como el cruce más destacado, se sortearon los cuartos de la Champions League

Este viernes quedó marcado el cuadro de la Liga de Campeones camino a la gran final del 1 de junio en el Estadio Wembley. Todos los duelos.

La UEFA Champions League comenzó a tachar los días para conocer cuál será el campeón de la edición 2023/2024. El vigente ganador, Manchester City, tendrá un duro cruce para intentar alzar nuevamente la Orejona. Ya que enfrente tendrá al Real Madrid, máximo ganador de esta competencia. Por su parte, Arsenal irá ante el Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra Borussia Borussia Dortmund y PSG ante Barcelona.

Así quedaron los cruces:

Arsenal (Inglaterra) vs Bayern Múnich (Alemania)

Atlético de Madrid (España) vs Borussia Dortmund (Alemania)

Real Madrid (España) vs Manchester City (Inglaterra)

París Saint-Germain (Francia) vs Barcelona (España)

Según el calendario estipulado, los partidos de ida tendrán lugar del 9 al 10 de abril en la casa del primer conjunto sorteado de cada emparejamiento. Se invertirán las localías en las revanchas, que irán del 16 al 17 de abril próximo.

Las semifinales:

Arsenal (Inglaterra) o Bayern Múnich (Alemania) vs Real Madrid (España) vs Manchester City (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España) o Borussia Dortmund (Alemania) vs París Saint-Germain (Francia) o Barcelona (España).

Formato del sorteo

El sorteo se realizó este viernes en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, sin restricción de enfrentamientos entre equipos del mismo país, impedimento que sí regía en los octavos de final. Tampoco hubo prohibiciones con equipos que se hayan medido en la fase de grupos.

El procedimiento del evento fue aclarado por el organismo europeo en su sitio oficial: “Se colocan ocho bolas con los nombres de los cuartofinalistas en un gran bombo central, donde se mezclan. El primer equipo sorteado juega el primer partido en casa contra el segundo equipo sorteado. El procedimiento se repetirá con las demás bolas del bombo para completar los emparejamientos de cuartos de final”.

Además, se resolvió el cuadro hacia la gran final de la competición. Para el sorteo de semifinales, se colocaron cuatro bolillas con nombres que van de “Ganador de cuartos de final 1″ a “Ganador de cuartos de final 4”. La primera y la segunda bola extraídas determinaron el primer cruce de semis y la localía le quedó al primer papel sacado del copón. Lo mismo sucedió con la tercera y la cuarta, ya que la tercera será local y definirá la serie en condición de visitante. También se hizo un sorteo protocolar para determinar al equipo “local” en la final.

Dónde se jugará la gran final

Los equipos finalistas que buscarán la gloria en la UEFA Champions League se darán cita el sábado 1° de junio en el Estadio Wembley de Londres. La última definición albergada en la Casa del Fútbol aconteció en la temporada 2012/13, cuando Bayern Múnich venció a Borussia Dortmund en un histórico antecedente de El Clásico de Alemania.