Le preguntaron a Menotti por el mejor jugador de la historia y sorprendió con su respuesta: “Fue algo irrepetible”

El director técnico campeón del mundo habló de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

César Luis Menotti es palabra autorizada para hablar de fútbol argentino; fue una figura emblemática, no solo brilló como jugador en equipos como Rosario Central, Racing y Boca, sino que también dejó su huella como entrenador, llevando a Huracán y a la Selección Argentina a momentos de gloria, incluyendo la obtención del primer título mundial para Argentina en 1978. Ahora opinó de la siempre vigente pregunta: ¿quién es el mejor de la historia?

En una reciente entrevista con Radio Splendid, Menotti fue abordado con una de las preguntas más debatidas en el mundo futbolístico: ¿quién es el mejor de todos los tiempos? Sin titubear, Menotti ofreció una respuesta contundente.

"Es imposible comparar a Pelé con nadie más. Si él jugara hoy, ganaría los partidos por sí solo. No hay discusión. Maradona, Cruyff, Di Stéfano, Messi, todos son grandes, pero Pelé era algo fuera de lo común", expresó Menotti, respaldando su opinión con su experiencia personal al haber compartido cancha con Pelé.

En aquel entonces, Pelé ya era una leyenda con dos títulos mundiales en su haber y numerosos éxitos con Santos, incluyendo títulos locales y conquistas internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Menotti destacó una anécdota reveladora para ilustrar la grandeza de Pelé, subrayando cómo su habilidad y visión en el campo trascendían los límites convencionales del juego. “Un día saltó dos metros y dio un pase con el pecho de 20 metros que lo dejó a uno solo. Uno me dijo ‘este hijo de puta no es un jugador de fútbol’. Y no, es verdad. Un jugador de fútbol no hace esos pases, no da un pase con el pecho. No, Pelé fue lo más grande que vi en mi vida”.

Y, por si quedaban dudas, remarcó: “No, incomparable. Mira que me ha tocado, inclusive he jugado en partidos amistosos con Di Stéfano, con Sívori, con Diego… Pero esto no quiere decir que los otros no hayan sido fenómenos. Pero Pelé fue algo imposible e irrepetible para mí”.

En cuanto a su jugador favorito en la Selección Argentina, Menotti no dudó en elogiar a Ángel Di María. “Es un pibe de una generosidad... Mirá que ha sido irrespetuosamente tratado sin ningún reconocimiento cuando para mí era la figura de la Selección Argentina. Jugaba mejor que todos, incluidos los grandes, con su carácter y su carita de nada. Es una enorme alegría que lo reconozcan porque es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino en cuanto a su participación en el mundo del fútbol. Revisen dónde jugó, cómo jugó y pregúntele a sus compañeros. Nunca vendió humo”.