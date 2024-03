Continúa la acción del GP3 Chile en el Autódromo de las Termas

Se lleva a cabo desde el viernes en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo y culmina el domingo 17 de marzo con entrada libre y gratuita.

Este viernes continuaron las pruebas de la primera fecha del Campeonato Chileno de Velocidad, GP3 Chile, que se realiza en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo y que culmina el domingo 17 de marzo con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad las pruebas se dividieron en 3 etapa: Etapa 1_ GP1 Talent, GP3 CUP (amateur), Copa Aprilia RS660 y Free Track, GP3 CUP (sin experiencia, experto, profesional), SBK (pr, ex).

Etapa 2_ GP1 Talent, GP3 CUP (am), Copa Aprilia RS660, Free Track, GP3 CUP (sx, ex, pr), SBK (am), SBK (pr, ex) y; Etapa 3_ GP1 Talent, GP3 CUP (am), Copa Aprilia RS660, Free Track, GP3 CUP (sx, ex, pr), SBK (am), SBK (pr, ex).

Para este sábado 16 se espera la etapa de clasificación rumbo a la carrera principal que se realizará el domingo desde las 10.30 de la mañana.