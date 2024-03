Gran Hermano: Emma despliega su estrategia y apunta contra Virginia

El siempre polémico participante define su manera de jugar a cada instante y ya está pensando en una nueva noche de nominación. La apuntada esta vez es la mujer de La Plata.

El reality de Gran Hermano (Telefe) avanza y los jugadores se preocupan cada vez más por armar sus estrategias dentro de la casa. En este caso, fue Emma Vich, quien sorprendió al apuntar contra Virginia.

Durante una charla a solas con Nicolás en el jardín, Emma comenzó a hablar sobre la oriunda de La Plata y sus palabras no cayeron nada bien en las redes sociales.

“Con tiempo, ya vamos a poder ver, y vamos a ir por Vir, y atacar esos lugares. Por lo pronto no, después de esta placa", aseguró el estilista dando a entender que ya tiene un objetivo para la semana próxima.

Luego habló de una charla que tuvo con Zoe y admitió: “A Zoe no le gustó ni mierd.., estaba hablando conmigo en el cuarto, me dijo que ella no lo hubiese hecho ni en pedo. Es muy de la primer temporada el juego, yo no se si tiene bandera, llega un momento que las cosas caducan”.

“Va a cavar su propia tumba”, “Que lo haga, lo sacaremos cagan…”, “Las mujeres no podemos permitir esto, con Virginia no”, “Virginia es más querida que el”, “Está desbarrancando”, "Tiraría por la borda todo lo que sumó hasta hoy", fueron algunas de las reacciones del publico.