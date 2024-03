El Gobierno planea colocar el busto de Carlos Menem en Casa Rosada

Su familia ya había pedido su colocación a los últimos dos gobiernos pero nunca obtuvo respuesta. El homenaje permanecería en el Hall de Honor de la Casa Rosada.

El Gobierno del presidente Javier Milei colocará un busto del ex mandatario Carlos Saúl Menem en el Hall de Honor de la Casa Rosada. La escultura está a disposición hace varios años pero previamente ninguna gestión había llevado a cabo su colocación en la Galería de los Bustos Presidenciales. La imagen del riojano tallada en mármol, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia de noticias NA, el busto de Menem "se encuentra disponible en la reserva del Museo de Casa Rosada". Su colocación definitiva en el sector por el que ingresan el Presidente y todas las personalidades destacadas estuvo a punto de concretarse en la gestión de Alberto Fernández: la intención había sido hacerlo el 2 de julio de 2020, en coincidencia con el cumpleaños número 90 del riojano. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 frustró esa idea, que incluía también la presencia del propio homenajeado. Luego, tras su muerte, Alberto Fernández expresó su intención de concretar el demorado homenaje oficial en Casa Rosada. Finalmente el mandato del gobierno del Frente de Todos llegó terminó sin haber concretado dicho objetivo. Sin embargo, tras el cambio de gestión, la situación pareciera estar próxima a llegar a su fin. Días atrás, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, dieron a conocer la remodelación del ex-Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada: adoptó el nombre de Salón de los Próceres. Allí, una de las imágenes que se colocó fue la Carlos Saúl Menem, un personaje de la historia argentina destacado en público y en privado por Milei, quien lo considera el mejor Presidente que haya tenido el país. Según supo NA, la colocación del busto de Menem en la Casa Rosada es una decisión tomada y que se concretará, aunque todavía no hay fechas establecidas para el homenaje: una opción que barajan cerca del líder libertario es hacerlo el 8 de julio próximo, cuando se cumplan 35 años de la asunción del peronista. La propia hija del ex mandatario, Zulemita Menem, envió una carta al Gobierno para pedir que se ubique la imagen de su padre en el Hall de Honor. Sin embargo, no es la primera vez que pasa esto. La historia de la colocación de este busto tuvo otros capítulos porque la hija de Menem ya había hecho el pedido ante dos presidentes en los últimos años. Pero ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández concretaron la idea. Así fue que el pasado 22 de enero de 2024, Zulemita volvió a insistir en la mesa de entradas de la Rosada. Envió a un colaborador cercano a entregar la solicitud por el mismo medio con el que lo había hecho anteriormente: en una carta. Unos días después, se contactaron con ella desde la Rosada para poner en marcha el operativo.