Milei contra Kicillof por la suba de impuestos: "Una violación del derecho de propiedad"

El mandatario libertario cruzó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires después del aumento tributario en el territorio.

El presidente Javier Milei apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego del aumento de impuestos en el territorio bonaerense: "Una violación del derecho de propiedad". A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), como acostumbra a hacerlo, el mandatario libertario replicó una nota de José Luis Espert donde señalaba que no iba a "pagar los impuestos en Buenos Aires" y lanzó: "Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...". "Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...", agregó en relación a la posición ideológica del gobernador bonaerense.