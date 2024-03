Mirtha Legrand contó detalles sobre su encuentro con Luis Miguel: "Me rozó los labios"

Durante su programa y frente a sus invitados, la Chiqui dio a conocer detalles desconocidos con el artista.

Este sábado en la mesaza, la diva aprovechó para dar a conocer detalles desconocidos del último encuentro que mantuvo con el artista, ante sus invitados: Ángela Torres, Catherine Fulop, Puma Goity y Ceferino Reato.

“El día que fui había 20 mil personas. Un montón. Y me pidió un beso, mejor que lo sepan. Sí, señora, sí, a mi edad me pidió un beso. Ya lo estaba aplaudiendo, me retiraba y me dijeron ‘esperá que te quiere saludar’”, recordó la conductora al aire de La Noche de Mirtha sobre lo que ocurrió durante unas de las presentaciones que el artista brindó en agosto en el Arena de Buenos Aires.

Luego, con picardía, agregó: “Él bajó del escenario y me dio un beso, me rozó. Me rozó los labios. Divino, amoroso. Además, canta que es una maravilla”.

Al escuchar la anécdota, el politólogo y periodista Ceferino Reato, que era uno de los invitados al programa, recordó que él estuvo presente esa noche en el concierto y contó que todos los espectadores se sorprendieron con el gesto del cantante, ya que no estaban enterados de que la diva se encontraba en el estadio.