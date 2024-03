Marina Calabró sufrió un violento intento de robo en su vehículo

La periodista fue sorprendida por tres delincuentes mientras conducía por el barrio de Palermo.

Fue el periodista Angel de Brito quien compartió la noticia en sus redes sociales.

En el mensaje, el conductor de LAM escribió las palabras que la periodista Marina Calabró le confesó sobre el difícil momento que vivió mientras conducía su auto por el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, poco después de la medianoche. “Pasadas las 12:30, paro en el semáforo de Godoy Cruz y Libertador”, comenzó relatando Marina, ubicando el acontecimiento en tiempo y espacio.

"Se me tiran encima del auto 3 tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado). Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo y el otro se me para adelante", contó Calabró.

Ante la desesperación, la periodista expresó: "No sabía qué hacer. Atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado. El que tenía enfrente se corrió un poco, y aproveché para salir".