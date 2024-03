Julián Santero festejó en Viedma y se quedó con la segunda carrera del año del Turismo Carretera

Le ganó en el mano a mano de los Ford a Mariano Werner y se subió a la punta del campeonato de TC.

El piloto de Ford Julián Santero se impuso en el duelo mano a mano con su compañero Mariano Werner y se quedó con la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Viedma.

Santero pasó a Werner en la primera vuelta y luego sostuvo el liderazgo en una dura pelea con quien finalizó en el segundo lugar, mientras que Marcos Quijada, de Chevrolet, completó el podio.

“Como siempre, ‘Coco’ Burani me sorprendió, hizo cambios importantes en la puesta a punto y el auto tuvo un rendimiento increíble. Me salió una buena maniobra, arriesgué lo que tenía que arriesgar porque después iba a ser difícil. Le agradezco a Mariano, que me respetó muy bien. Después, me sorprendió un poco que tuviera mejor ritmo que él”, expresó Santero, nuevo puntero del campeonato del TC al superar a Tobías Martínez (Torino), luego del triunfo.

Werner, por su parte, indicó: “Julián hizo una gran maniobra, no había nada que hacer. Perdí carga lateral en ese momento y no podía ir más rápido. Los dos autos eran muy parejos. Siempre quiero ganar, soy el primero que me caliento cuando no puedo pero hay que reconocer que Juliían hizo una buena lectura de carrera y me neutralizó. Lo mejor es que me llevó muchos datos del Mustang”.

Los primeros diez lugares los completaron Esteban Gini (Toyota), José Manuel Urcera (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Facundo Ardusso (Chevroelt).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén.