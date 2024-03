El arzobispo Jorge García Cuerva sobre la situación en Rosario: "Somos más que los narcos, somos más que los corruptos"

García Cuerva brindó un mensaje en el que hizo alusión a la situación de conflictividad social en las calles.

En el marco de la "Misa por la educación" que se realizó este sábado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, brindó un mensaje en el que hizo alusión a la situación de conflictividad social en las calles. Al tomar el caso del avance del narcotráfico en Rosario, el religioso nombrado por el papa Francisco manifestó que "somos más que los narcos y los corruptos". Las palabras de García Cuerva, durante la homilía a jóvenes que iniciaron el ciclo lectivo 2024, tuvo como trasfondo la situación social que se vive en todo el país. Allí apuntó a la idea de aquellas personas que dejan el país porque no ven un futuro posible acá en Argentina. Ante los jóvenes estudiantes, el primado argentino invitó a soñar “con una Argentina mejor” y mencionó que “seguro escucharon a un montón de gente alguna vez diciendo `no salimos más de este país de porquería, esto es un desastre, me quiero ir`. No muchachos, la Argentina somos nosotros”, expresó. Seguidamente, se refirió a los delitos vinculados al narcotráfico que sufre principalmente la ciudad de Rosario y que llevaron al Gobierno nacional a tomar diversas medidas para combatir esta creciente ola de violencia. Monseñor Jorge García Cuerva aseguró que “si todos los que queremos una Argentina buena, justa y solidaria, nos ponemos las pilas somos más". En ese sentido, el arzobispo de Buenos Aires hizo un comentario en alusión a la situación que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario, en medio de la ola de violencia e inseguridad por el narcotráfico. Monseñor Cuerva defendió así la idea de comunidad y remarcó que en el país, la mayoría es gente de bien: “Somos más que los narcos. Somos más que los corruptos. Somos más que los egoístas que piensan solamente en su bolsillo. Somos muchos los que queremos una Argentina mejor”, expresó. Parafraseando al papa Francisco recordó que “hay que hacer lío” y “vivir con entusiasmo” para poder cumplir nuestros sueños y realizarnos como personas. “El Papa Francisco alguna vez dijo, ‘hagan lío’, y en realidad hacer lío significa ponerle garra a la vida, ponerle entusiasmo, ponerle vida. No da todo lo mismo. Por eso vivan con entusiasmo”, precisó en la homilía ante las comunidades educativas. Por último, le pidió a los chicos que “no dejen de soñar” y que se “pongan las pilas con el estudio”. En ese sentido, remarcó: “Cuanto más estudien y más se preparen, seguramente mucho más después van a poder hacer por nuestro país”.