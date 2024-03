Santiago Lawn Tennis se recuperó con un triunfazo por la Liga del Norte Grande

El conjunto santiagueño, que debutó con una derrota, se impuso por 44-17 ante Tiro Federal de Salta.

Santiago Lawn Tennis se quedó con una gran victoria como local por 44-17 ante Tiro Federal de Salta en el partido que cerró la 2ª fecha de la Liga del Norte Grande de Rugby, disputado en el Parque Aguirre.

El elenco Rojiblanco, que cayó en su debut de visitante ante Universitario de Salta, logró la victoria gracias a los tries anotados por Augusto Mirolo, Tomás de Arzuaga, Junior Sánchez, Eliseo Roger (en dos ocasiones) y Lucas Cantos.

La fecha había comenzado este sábado con el empate entre Old Lions y Jockey Club por 22-22, la victoria de Universitario por 31-17 sobre Gimnasia y Tiro y la de Tigres por 81-7 sobre Santiago Rugby.

De esta manera, Universitario es el líder del torneo escoltado por Old Lions y Jockey, mientras que Santiago Lawn Tennis está cuarto.

En la próxima fecha, Santiago Lawn Tennis será anfitrión de Old Lions en el clásico santiagueño, mientras que los otros encuentros serán Santiago Rugby vs. Jockey, Gimnasia y Tiro vs. Tiro Federal y Tigres vs. Universitario.