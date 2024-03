Santiago del Moro anunció la vuelta de un exparticipante a la casa de Gran Hermano

El conductor contó en su programa radial que ex jugador sorprenderá hoy a los participantes y expresó: "Esta noche la casa se va a congelar".

Santiago del Moro sorprendió al revelar que durante la gala de hoy un exparticipante de Gran Hermano reingresará al reality. Tratándose de Lisandro Navarro, quien había quedado eliminado hace dos semanas.

"Esta noche la casa se va a congelar y Licha va a entrar", anunció el conductor al aire en su programa "El Club del Moro" . Además, detalló cuál es la misión especial que le asignaron.

De esa manera, Santiago dio a conocer en su programa radial que Lisandro volverá a estar cara a cara con el resto de sus compañeros. “Va a buscar algo y se va”, explicó él y aclaró que no podía dar más detalles.

"No me digas que se olvidó a una jugadora y se la va a llevar porque me descompongo", lanzó Maju Lozano, pero del Moro no le brindó ninguna respuesta.



Cabe recordar que este lunes 18 de marzo es el cumpleaños de Juliana “Furia” Scaglione, una de las principales rivales de Licha adentro de la casa. Incluso, antes de quedar eliminado, el exparticipante había tenido una fuerte discusión con la jugadora que terminó con amenazas e insultos.

También informó que la fulminante y la espontánea ya fueron realizadas.