El gobernador acusó a Javier Mieli de incumplir con lo establecido en la Constitución nacional y aseguró que el mandatario busca "hundir" a las provincias. "Invito al Presidente a que salga del encierro y recorra la provincia de Buenos Aires", afirmó.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof repudió el llamado de Javier Milei a la "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires y acusó al Presidente de incumplir con lo establecido en la Constitución nacional. "El Presidente llama a incumplir la ley, no cumple con lo que juró ante la Constitución", afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa, donde también anunció aumentos salariales para los empleados provinciales y los jubilados, además de subas en las asignaciones familiares. "Cuando se cayó la ley ómnibus, el presdiente quiso hundir a las provincias. Empieza con un chiste, con un tuit, pero todo esto es muy garve, peligro", agregó, y describió que al otro día del fallido tratamiento parlamentario de esa norma se cortó el Fondo Nacional Docente, los subsidios al transporte y las trabas para el financiamiento de las provincias. "Con estas decisionesde que no se puedan cumplir las leyes tributyarias, se trata de una custión de erdesintrar las capacidadesd el Estado y la unidad nacional. Cuando el Estado se ausente, no hay rpesncia, no hay acceso a la salud, educación, derechos, no se logra el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo, porque organizaiones criminales empiezan a ocupar el lugar del Estado. Hay escuchas de organizaciones crimeinales que empiezan a pagar los medicamentos" de los necesitados, comentó Kicillof. "Invito al Presidente a que salga del encierro y recorra la provincia de Buenos Aires, los barrios y conozca el resultado del brutal ajuste que está llevando adelante", concluyó.