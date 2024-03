Adorni apuntó contra Axel Kicillof por el destino de los impuestos: “¿Cuánta gente está dispuesta a pagar el programa Haceme Tuyo?”

Durante la conferencia de prensa Manuel Adorni, hizo referencia al uso del dinero del contribuyente de "una manera confiscatoria" y con "gastos excesivos".

Luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof criticara a Javier Milei por apoyar la propuesta de no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada salió a responder de manera irónica, e insistiendo con una supuesta violación al derecho de propiedad por las elevadas tasas impositivas.

La respuesta corrió de parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa apuntó al uso del dinero del contribuyente de "una manera confiscatoria" y con "gastos excesivos".

En esa línea, detalló que la provincia de Buenos Aires paga 170.000 millones de pesos en programas de perspectiva de género como "Mar para Todas, Masculinidades Igualitarias, Haceme Tuyo que provee geles y lubricantes, Plazas por la Igualdad, Ciencia sin Estereotipo, Juguemos Piola, Buen Vivir, Viajes de Fin de Curso, entre otros".

"Apelamos a que entendamos que en una Argentina pobre, con impuestos muy elevados, con una presión fiscal récord, que algunas cosas estén más en línea con lo que la gente pretende y está dispuesta a pagar con sus impuestos", afirmó Adorni.

Continuo preguntandose: "¿Qué cantidad de gente esta dispuesta a pagar con el trabajo de todos los días el programa 'Haceme Tuyo' para comprar geles? Eso tenemos que discutir en Argentina, ¿cuál es el tamaño del Estado que queremos? ¿Qué Estado estamos dispuestos a pagar entre todos?".

En enero de 2023, el programa del Ministerio de Salud de la Provincia generó controversias debido a la decisión de destinar $ 500 millones para la compra de un millón de potes de "gel lubricante íntimo".



Ahora, el vocero eligió ejemplificar con el programa para responderle al gobernador sobre lo que consideró gastos "excesivos" por parte de la gestión bonaerense, en medio de la crisis económica.

Días atrás, luego de que José Luis Espert llamara a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei volvió a apoyar la iniciativa y aseguró que el gobernador Kicillof, "viola la propiedad privada" con la suba de impuestos.



"No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución no lo está haciendo", afirmó.



Así respondió al jefe de Estado y calificó de "gravísimo" su llamado a incumplir con la Ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, con la que dijo se pagan los salarios de 100.000 policías, 25.000 trabajadores de la salud, 300.000 maestros y profesores, 80.000 auxiliares de escuelas, entre otros.

Aún así, Adorni sostuvo que el gobernador Kicillof "se desentiende del despilfarro público" en su gestión.