Adrián Suar vuelve al teatro junto a una de sus ex y serán pareja sobre las tablas

Estuvieron juntos 8 años y tuvieron una hija, Margarita. En mayo protagonizarán "Felicidades", en la que compondrán a una exitosa pareja de abogados que se plantea separarse.

Adrián Suar y Griselda Siciliani tienen una agenda bastante movida. Ambos estrenaron hace un par de semanas series en streaming, y anunciaron que tienen más proyectos en camino. En medio de todo esto, la ex pareja anunció que va a volver a juntarse en el teatro, para la obra Felicidades.

La propuesta será un gran desafío para los dos, ya que, sobre las tablas, deberán volver a actuar como pareja. Acompañados de un elenco que se completa con Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, abrirán telón el próximo 18 de mayo, en el teatro El Nacional Sancor Seguros.

Tras el anuncio hicieron un pequeño adelanto de la trama, con la que intentarán conquistar al público porteño. La obra cuenta la historia de Julián (Adrián Suar) y Felicitas (Griselda Siciliani), una pareja de exitosos abogados. El día del cumpleaños de ella, él está a cargo de organizar la fiesta, pero repite errores catastróficos que comete año tras año. Inesperadamente, la posibilidad de separarse se instala entre ellos.

Quizás no ayude demasiado que una vieja amiga del secundario de Felicitas (Jorgelina Aruzzi) y su excéntrico novio (Benjamín Vicuña) se presenten sin ser invitados, ni que por error Julián haya contratado a un médium (Peto Menahem) para amenizar la fiesta, ni que la casa parezca, súbitamente, tener vida propia. A lo largo de una noche frenética van a tener que librarse de mentiras, legados familiares y decidir si quieren seguir juntos o no.

Adrián Suar

Un amor que no perduró

Adrián y Griselda se conocieron en 2005, mientras grababan la serie Sin códigos, pero empezaron a salir recién a principios de 2008. Cuatro años después nació Margarita, la hija que tienen el común.

En 2016, tras ocho años en pareja, se separaron. Por mucho tiempo no hablaron de los motivos por los que tomaron esta decisión. Siempre priorizaron la intimidad de la pareja y bienestar de su hija. La primera vez que hablaron del tema fue el año pasado, casi siete años después.

"Yo no lo escuchaba a Adrián cuando hablaba. Por eso la pareja terminó", comento Siciliani en Intrusos. Por su parte, Suar confesó que después de terminar su relación con Griselda no pudo enamorarse nunca más y que la separación "fue muy difícil" para él.

En una entrevista con Ángel de Brito, Suar habló de los que fueron, para él, los motivos de la separación. “Yo creo que se terminó el amor. No inmediatamente, siempre hay uno al que se le termina antes que al otro. Fue difícil para mí en ese momento... se le terminó el amor a ella. Pero es la vida, hoy tenemos un vínculo hermoso. Yo la adoro, ha hecho mucho por mí. Me ayudó en mi carrera, me hizo mejor padre”, dijo el actor de Jaque mate.

En varias oportunidades demostraron que, a pesar de que lo suyo no funcionó, mantienen una muy buena relación. Siempre se apoyaron, y hablaron bien de su experiencia como padres separados. Su vuelta al teatro llegó para reafirmar que ambos pueden llevarse bien, incluso para trabajar en conjunto, sin importar lo que pasó entre ellos.

Las entradas de Felicidades salen a la venta el 25 de marzo a través de Plateanet y en la boletería del teatro El Nacional Sancor Seguros, en calle Corrientes.