Santiago del Moro anunció la vuelta de un ex participante a Gran Hermano con una misión especial

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, dio detalles sobre lo que será el reingreso de un ex participante al reality.

Este lunes el conductor Santiago del Moro sorprendió al anunciar que un ex participante regresara a la casa de Gran Hermano (Telefe) en el día del cumpleaños de Furia. Lo cierto es que 18 de marzo la entrenadora cumple años y en medio de este contexto entrará un ex participante que no finalizó su estadio en los mejores términos con ella.

Se trata de Lisandro Navarro, quien quedó eliminado del reality hace dos semanas y que, según anunció del Moro, ingresará a la casa con una misión especial.

“Esta noche la casa se va a congelar y Licha va a entrar”, comentó en su programa de radio El Club del Moro (La 100) y además replicó el anuncio en sus redes.

En cuanto a la tarea que le fue asignada, el conductor explicó que por el momento no podía dar muchos detalles pero adelantó: "Va a buscar algo y se va".