Riquelme se quedó “dormido” durante el sorteo de la Copa Sudamericana y fue blanco de memes

En medio del sorteo de la Conmebol Sudamericana, Juan Román Riquelme se quedó dormido y las redes estallaron con las imágenes.

Esta noche se celebró el sorteo de la Comebol Sudamericana, el certamen internacional que disputará Boca Juniors tras el intento fallido de clasificar a la Libertadores. En este sentido, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, estuvo presente en Luque para representar al club y conocer cuáles son sus rivales durante la fase de grupos.

Sin embargo, la cámara de la Conmebol lo enfocó justo en el momento previo a que se revelen los nombres de los bolilleros y dejó una imagen del ex jugador en donde parecía que dormía. El presidente estuvo acompañado del Chelo Delgado, ex jugador que vistió la azul y oro.

Sin embargo, las cámaras mandaron al frente al ex jugador y en las redes no tardaron en hacer gracia con el curioso momento. “Ni a él le importa”, “parece que Riquelme no durmió bien anoche”, “dormido Riquelme, hace rato”, “Riquelme dormido, el último 10″, “Riquelme está más dormido que la cresta”, fueron varios de los comentarios que salieron en las redes sociales.