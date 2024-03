Neil Gaiman reveló que trabajó en un proyecto para Marvel

El legendario autor Neil Gaiman reveló recientemente que, a mediados de la década de los 2000, formó parte de un equipo de trabajo para desarrollar una serie animada de 'Thor' que hubiera servido como precuela de la película de acción real de 2011.

En una charla con los fans en Tumblr, Gaiman fue preguntado sobre si trabajaría en un posible proyecto de Thor si Marvel se lo pedía. Su respuesta fue básicamente que ya lo había hecho:

"Hace mucho tiempo, alrededor de 2006, me pidieron que creara una serie animada de Thor y me emocioné mucho. El encargo era que tenía que estar ambientada antes de la película de Thor. Me sumergí profundamente en Thor, releí todo lo que Jack Kirby dibujaba, se me ocurrió una historia completa que duraría algunas temporadas mostrando al joven Loki pasando de adorar a su hermano mayor como un héroe a convertirse en una persona sin moral. Pero luego me dijeron que en realidad no se permitía que ninguno de los personajes fuera diferente de como eran en la película de Thor, así que dije no, gracias, y me detuve".

Si bien esta serie nunca vio la luz, el Dios del Trueno sí ha tenido tiempo de brillar en el Universo Cinematográfico de Marvel. En total, Chris Hemsworth ha aparecido en nueve películas y series televisivas como Thor, ya sea en papeles protagonistas o cameos. Con cuatro películas en solitario del personaje (la última 'Thor: Love and Thunder' en 2022), se rumorea que una quinta entrega ya estaría en camino, cosa que no es de extrañar pues la franquicia Thor sigue siendo una piedra angular del UCM.

