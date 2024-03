El abogado de Sebastián Sosa afirma que hay una alta probabilidad de que “quede detenido”

Baaclini señaló que es muy factible pero que hay contradicciones en la víctima de abuso sexual.

El abogado del arquero uruguayo Sebastián Sosa, Ernesto Baaclini. declaró que existe una "alta probabilidad" de que Sosa quede detenido en relación con las acusaciones en su contra.

Baaclini, quien ha estado representando a Sosa durante este proceso legal, expresó su preocupación después de haber observado el testimonio proporcionado en la Cámara Gesell. "Después de lo que observé en la Cámara Gesell, el futuro de Sosa es incierto", afirmó el abogado.

El abogado también señaló algunas contradicciones en el testimonio de la denunciante. "La denunciante se contradice. Nos llaman la atención algunas cuestiones", declaró Baaclini.

Además, destacó que los chats entre Sosa y la denunciante indican un consentimiento claro por parte de esta última. "Los chats indican consentimiento. Corroboran que no estuvo ni embriagada ni drogada", afirmó el abogado.

Baaclini argumentó que la claridad de los mensajes contradice la posibilidad de que la denunciante estuviera bajo la influencia del alcohol o drogas en el momento de los hechos. "No puede escribir con tanta claridad una persona embriagada", sostuvo.

Asimismo, el abogado mencionó que hubo un cambio en la postura de la denunciante después del presunto incidente. "Hubo un consentimiento y se arrepintió a las 12 horas", afirmó Baaclini.

En cuanto a la participación de Sosa en los hechos, Baaclini aseguró que su cliente no tuvo ninguna implicación. "Sosa está en una punta, no participa, no tiene nada que ver", declaró el abogado. Además, hizo referencia al testimonio de la denunciante, quien supuestamente afirmó que Sosa estaba dormido y no la tocó.

El caso sigue desarrollándose mientras las autoridades evalúan las pruebas y testimonios presentados. Sin embargo, estas declaraciones del abogado de Sebastián Sosa sugieren que el futuro legal del jugador podría ser complicado.