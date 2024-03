La Conmebol anunció el fixture de la Copa Libertadores: cuándo debutarán River y San Lorenzo

Confirmaron el cronograma de partidos del torneo más importante de América en donde estarán el Millo, el Ciclón más Estudiantes, Talleres y Rosario Central.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la programación de todos los encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores en donde participarán River Plate, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Rosario Central.

Fixture de River:

• Martes 02/04 - 21:00 - Deportivo Táchira vs. River Plate

• Jueves 11/04 - 21:00 - River Plate vs. Nacional

• Miércoles 24/04 - 21:00 - Libertad vs. River Plate

• Martes 07/05 - 21:00 - Nacional vs. River Plate

• Martes 14/05 - 21:00 - River Plate vs. Libertad

• Jueves 30/05 - 21:00 - River Plate vs. Deportivo Táchira

Fixture de San Lorenzo:

• Miércoles 03/04 - 21:30 - San Lorenzo vs. Palmeiras

• Miércoles 10/04 - 19:00 - Independiente Del Valle vs. San Lorenzo

• Martes 23/04 - 21:00 - Liverpool vs. San Lorenzo

• Jueves 09/05 - 19:00 - San Lorenzo vs. Independiente Del Valle

• Jueves 16/05 - 21:00 - San Lorenzo vs. Liverpool

• Jueves 30/05 - 19:00 - Palmeiras vs. San Lorenzo

Fixture de Estudiantes:

• Miércoles 03/04 - 19:00 - Huachipato vs. Estudiantes

• Martes 09/04 - 19:00 - Estudiantes vs. The Strongest

• Martes 23/04 - 19:00 - Estudiantes vs. Grêmio

• Jueves 09/05 - 21:00 - The Strongest vs. Estudiantes

• Miércoles 15/05 - 19:00 - Grêmio vs. Estudiantes

• Miércoles 29/05 - 19:00 - Estudiantes vs. Huachipato

Fixture de Rosario Central:

• Jueves 04/04 - 19:00 - Rosario Central vs. Peñarol

• Miércoles 10/04 - 19:00 - Atlético Mineiro vs. Rosario Central

• Martes 23/04 - 19:00 - Caracas vs. Rosario Central

• Martes 07/05 - 19:00 - Rosario Central vs. Atlético Mineiro

• Jueves 16/05 - 19:00 - Rosario Central vs. Caracas

• Martes 28/05 - 19:00 - Peñarol vs. Rosario Central

Fixture de Talleres de Córdoba:

• Jueves 04/04 - 21:00 - Talleres vs. San Pablo

• Martes 09/04 - 21:00 - Barcelona SC vs. Talleres

• Jueves 25/04 - 19:00 - Cobresal vs. Talleres

• Miércoles 08/05 - 19:00 - Talleres vs. Barcelona SC

• Martes 14/05 - 19:00 - Talleres vs. Cobresal

• Miércoles 29/05 - 21:30 - San Pablo vs. Talleres